Sasin pochwalił się metamorfozą. "Nie tak dawno łatwo zjadałem 10 pączków"

Poseł PiS Jacek Sasin
Przy okazji Tłustego Czwartku, Jacek Sasin pochwalił się spektakularną metamorfozą. Polityk schudł ponad 50 kilogramów.

Ostatni czwartek przed rozpoczęciem Wielkiego Postu to tradycyjnie czas wielkiego ucztowania. Tego dnia zajadamy się słodkościami, szczególnie pączkami o faworkami. Tymczasem Jacek Sasin z PiS podkreśla, że to "okazja do refleksji i zadowolenia".

"Nie tak dawno łatwo zjadałem 10 pączków (nie licząc faworków), ale szczęśliwie ponad 1,5 roku temu zacząłem dbać o moje zdrowie. Ruch, dieta, wsparcie lekarzy – za które bardzo dziękuję! Finalnie zrzuciłem ponad 50 kg. Odzyskałem za to większą sprawność i lepsze samopoczucie. Dzięki tej drodze wiem, jak ciężko jest zacząć, a tym bardziej wytrwać w reżimie odchudzania" – przyznaje były wicepremier. "Dlatego wszystkim, którzy mierzą się z otyłością, życzę ogromu samozaparcia i sukcesów!" – podsumował Sasin.

Sasin z PiS jest morsem

Wcześniej, w środę, Jacek Sasin w programie "Poranny ring" wyjawił, że od sześciu lat regularnie morsuje, a zimne kąpiele stały się jego sposobem na relaks i przypływ energii. Namówił go do tego przyjaciel, a sam polityk początkowo podchodził do niego z rezerwą. Przyznał jednak, że wejście do lodowatej wody zimą okazało się o wiele przyjemniejsze niż się spodziewał.

– Nawet długo byłem do tego namawiany przez jednego morsa, mojego przyjaciela, który mnie zapewniał, że to jest miłe, przyjemne i zdrowe i warto spróbować. Ja należałem do tych ludzi, do których wejście latem do Bałtyku na plaży było czymś absolutnie przerażającym i bardzo nieprzyjemnym. W związku z czym wydawało mi się, że jak latem do Bałtyku trudno wejść, no to co dopiero zimą do zimnej wody. Prawda okazała się zaskakująca. Otóż mówię to z pełną odpowiedzialnością: wejście latem do Bałtyku, jest dużo gorsze, mniej przyjemne, i budzące pewien sprzeciw organizmu, niż wejście do zimnej wody zimą – ocenił.

