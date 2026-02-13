"Dlatego Trump kocha Polskę". Ambasador USA publikuje nagranie

"Dlatego prezydent Donald Trump kocha Polskę" – napisał ambasador w komentarzu do filmu, który opublikował w piątek (13 lutego) w serwisie X.

twitter

Na krótkim nagraniu widać Trumpa i prezydenta Karola Nawrockiego, którzy ściskają sobie dłonie, a także polskie i amerykańskie flagi oraz przelatujące myśliwce. Muzycznym podkładem do filmu jest hymn Stanów Zjednoczonych.

Materiał wygenerowany przez sztuczną inteligencję (AI), przedstawiający krakowski Kopiec Kościuszki ma symboliczny charakter i odwołuje się do historycznych relacji łączących oba kraje.

Rose podkreślił podczas wizyty w Krakowie, że relacje polsko-amerykańskie są "silne, głębokie i niezłomne" oraz sięgają ponad 250 lat wspólnej historii. W tym kontekście nawiązał do postaci Tadeusza Kościuszki, który walczył o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Rose zrywa kontakty z Czarzastym. Powodem konfliktu Nobel dla Trumpa?

Film pojawił się w momencie, w którym trwa konflikt między ambasadorem USA a marszałkiem Sejmu. Rose poinformował na początku lutego, że zrywa wszelkie kontakty i komunikację z Włodzimierzem Czarzastym. Jak tłumaczył, jego "oburzające i nieuzasadnione obelgi" pod adresem Trumpa "poważnie zaszkodziły doskonałym relacjom" Waszyngtonu z premierem Donaldem Tuskiem i jego rządem.

Wcześniej Czarzasty odmówił poparcia wniosku o przyznanie Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla, oświadczając, że na nią nie zasługuje.

– Prezydent Trump (...) reprezentuje politykę siły i przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną. To łamanie polityki zasad, wartości, często łamanie prawa międzynarodowego. Polityka ceł, inna interpretacja historii np. dotycząca udziału polskich żołnierzy na misjach, instrumentalne traktowanie innych terytoriów, jak w przypadku Grenlandii – argumentował marszałek Sejmu na konferencji prasowej.

Trump otwarcie zabiega o nagrodę Nobla, przekonując, że "zakończył osiem wojen". Kilka dni temu ogłosił, że wkrótce wygasi kolejny konflikt – w Sudanie.

