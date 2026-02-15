KPO na sterydach

PŁYWANIE W KISIELU Komentarze po spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego zdominowane zostały przez kwestię towarzysko-biznesowego uwikłania Włodzimierza Czarzastego i wykręcania się przez niego od poddania się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.

Wydaje się, że wypychanie na medialny front Czarzastego jest na rękę zarówno premierowi Tuskowi, jak i prezydentowi Nawrockiemu.