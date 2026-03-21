Warszawa: Tragiczny pożar busa. Nie żyją cztery osoby

Do zdarzenia doszło przed godz. 15 w sobotę przy ul. Migdałowej, na warszawskim Ursynowie. Jak informuje RMF FM, strażacy zostali wezwani do pożaru samochodu dostawczego. Szybko się okazało, że ogień rozprzestrzenił się na sąsiedni budynek, w którym jest strzelnica.

Cztery ofiary śmiertelne. Ranni w szpitalu

W pożarze ucierpiało sześć osób. Cztery z nich zmarły, a dwie zostały ranne. Poszkodowanych przetransportowano do szpitala.

Pożar dość szybko został opanowany przez strażaków. – Trwa jeszcze dokładne sprawdzanie całego budynku, czy nie ma jakiejś większej liczby osób poszkodowanych – mówi rozgłośni kpt. Jan Bentkowski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Początkowo pojawiły się informacje o pięciu osobach poszkodowanych. Później służby przekazały, że cztery osoby zginęły. – Dwoma kolejnymi osobami zajmują się lekarze – przekazał kpt. Jan Bentkowski.

W działaniach bierze udział pięć zastępów straży pożarnej. Na miejscu pojawiło się kilka karetek. Na razie nie są znane przyczyny wybuchu pożaru. Śledczy będą ustalać, w jaki sposób ogień pojawił się w busie i dlaczego rozprzestrzenił się na sąsiedni budynek.

TVN24 podaje, że wśród ofiar są zarówno osoby, które przebywały w busie, jak i na strzelnicy.