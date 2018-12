Czy Polacy chcą zaostrzenia prawa antyaborcyjnego?

Wszystko wskazuje na to, że do końca tej kadencji Prawo i Sprawiedliwość nie zajmie się obywatelskim projektem wprowadzającym zakaz dokonywania aborcji ze względu na wrodzone wady płodu. A co na temat zmian w obecnych przepisach antyaborcyjnych sądzą Polacy?

– Niezależnie od kwestii etycznych, od strony politycznej nie mam wątpliwości, ze ostatni rok kadencji to nie jest okres na rozstrzyganie tak fundamentalnych spraw jak sprawa aborcji – powiedział w rozmowie z RMF FM wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin. Rok temu do Sejmu trafił obywatelski projekt "Zatrzymaj aborcję". Z badania przeprowadzonego na zlecenie portalu Rp.pl przez pracownię SW Research wynika, że 48,1 proc. badanych chce złagodzenia przepisów antyaborcyjnych. 25,8 proc. oczekuje, że prawo pozostanie w obecnym kształcie. Zaostrzenia przepisów oczekuje 12 proc. Zdania na ten temat nie ma 14 proc. ankietowanych. – Złagodzenia ustawy antyaborcyjnej chętniej chcą kobiety oraz badani powyżej 50. lat. Tego zdania są też częściej osoby o wykształceniu średnim, dochodzie netto od 1001 do 2000 zł oraz respondenci z największych miast – mówi Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.