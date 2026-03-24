Hiszpania i Holandia pomogły Polsce. Wojsko wydało komunikat

"Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej" – poinformowało we wtorek rano (24 marca) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Wojsko podziękowało za wsparcie NATO, NATO AIRCOM (Dowództwo Sojuszniczych Sił Powietrznych – red.) oraz Siłom Powietrznym Hiszpanii, których samoloty pomogły zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie.

"Podziękowania kierujemy także do Holenderskich Sił Zbrojnych za wsparcie systemami obrony powietrznej" – napisano w poście zamieszczonym w serwisie X (dawniej Twitter).

Wojskowa operacja "Wschodnia Zorza" na polskim niebie

Armia podała, że zgodnie z założeniami operacji "Wschodnia Zorza" na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, która – jak podkreślono – nie została naruszona.

Operacja "Wschodnia Zorza" to prowadzone od sierpnia 2024 r. stałe działania Wojska Polskiego na wschodniej granicy, mające na celu wzmocnienie obrony powietrznej w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę. Misja obejmuje monitorowanie nieba, identyfikację pojawiających się zagrożeń, a w razie konieczności także ich neutralizację.

Zabici i ranni na Ukrainie. Polska poderwała myśliwce

O poderwaniu polskich i sojuszniczych myśliwców Dowództwo Operacyjne poinformowało we wtorek wczesnym rankiem. Podkreśliło, że działania miały charakter prewencyjny i były związane z uderzeniami rosyjskiego lotnictwa na Ukrainę.

Według najnowszych informacji, w wyniku ataku na obwody zaporoski i połtawski zginęły 3 osoby, a 14 zostało rannych. W Połtawie uszkodzone zostały budynki mieszkalne oraz hotel.

