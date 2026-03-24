Nawrocki starł się z dziennikarzem TVN24. "Nie czepiajcie się prezydenta"

W poniedziałek (23 marca) w Przemyślu prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem Węgier Tamasem Sulyokiem. Następnie razem polecili do Budapesztu, gdzie Nawrocki spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Oba wydarzenia odbyły się w ramach obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

Kuźmiuk: Nawrocki nie wspiera Orbana

Wizytę prezydenta na Węgrzech komentował we wtorek (24 marca) w Polskim Radiu 24 Zbigniew Kuźmiuk. Poseł PiS odpierając krytykę pod adresem głowy państwa argumentował, że Nawrocki nie wspiera Orbana. – Wczoraj powiedział mu w twarz, że Putin jest przestępcą, ludobójcą i nie podoba mu się polityka węgierska w tej sprawie – przypomniał.

Nawrocki mówił w obecności dziennikarzy, że "przyjaźń polsko-węgierska trwa i będzie trwać, ale jak to w przyjaźni, są rzeczy, w których się nie zgadzamy". – Polacy kochają Węgrów, ale nienawidzą Władimira Putina, który jest zbrodniarzem wojennym – podkreślił.

Jak przekonywał Kuźmiuk, prezydenta "trudno oskarżać o jakiekolwiek ciągoty w stronę Rosji". – Jest ścigany listem gończym. Żaden inny prezydent nie był ścigany takim listem – powiedział.

Szef MSZ Węgier miał regularnie kontaktować się z Rosjanami

Odnosząc się do medialnych informacji, że Węgrzy "donoszą" Rosjanom o przebiegu szczytów unijnych, polityk PiS podkreślił, że Komisja Europejska wszczęła postępowanie w tej sprawie. Opowiedział się również za wyciągnięciem konsekwencji wobec szefa węgierskiej dyplomacji Petera Szijjarto, który miał dzwonić do Moskwy w przerwach między spotkaniami na forum UE.

W odpowiedzi na pytanie, czemu Nawrocki nie odniósł się do tej sprawy Kuźmiuk stwierdził, że "nie wie, czy o tym wiedział". – Nie czepiajcie się prezydenta – dodał.

Prezydent do dziennikarza TVN24: Pan się ogarnie i słucha

W poniedziałek (23 marca) po wspólnej konferencji prasowej prezydentów Polski i Węgier w Przemyślu, reporter TVN24 Mateusz Półchłopek zapytał Karola Nawrockiego, czy nie przeszkadza mu już zażyłość premiera Węgier Viktora Orbana z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Polski prezydent odszedł od mównicy, ale po chwili wrócił.

– O co pan chce spytać? Pan nie słuchał konferencji prasowej? Pan nie słuchał, co ja myślę o Władimirze Putinie, panie redaktorze? Robiliście materiały, że mnie ściga Putin? – zwrócił się do dziennikarza prezydent. – Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski. Mówię do pana, panie redaktorze, Władimir Putin to zbrodniarz. Rozumie pan redaktor? Do widzenia – dodał.

