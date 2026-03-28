Szczegółowo przygotowana operacja. "Nawrocki wydał polecenie"
Kraj

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawy obniżające ceny paliw Źródło: KPRP/Mikołaj Bujak
Prezydent Nawrocki polecił współpracownikom przygotowanie samolotu tak, aby można było podpisać na pokładzie ustawy dot. cen paliwa.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawy, które mają doprowadzić do obniżki cen paliw w Polsce. Jak poinformował rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz, decyzja zapadła w trakcie lotu do Dallas. "Prezydent RP Karol Nawrocki podczas lotu do Dallas podpisał ustawy obniżające ceny paliw. Sky is not the limit!" – napisał Leśkiewicz na platformie X.

Dziennik "Fakt" ustalił, że przygotowania do całej operacji podpisania ustawy na pokładzie samolotu rozpoczęły się dzień wcześniej, czyli w czwartek. Tuż po meczu Polska–Albania na Stadionie Narodowym, w którym prezydent brał udział, Karol Nawrocki miał polecić współpracownikom dokładne sprawdzenie wyposażenia samolotu, którym następnego dnia miał polecieć do Dallas.

Zadbano, by na pokładzie znalazł się niezbędny sprzęt: drukarka, skaner oraz dostęp do internetu. Samolot był w pełni przygotowany do przeprowadzenia całej procedury. W Kancelarii Prezydenta zakładano bowiem, że Sejm i Senat zakończą prace nad ustawami w piątek i jeszcze tego samego dnia trafią one do podpisu głowy państwa – opisuje "Fakt".

Wszystko było gotowe

"Zespół towarzyszący prezydentowi standardowo dysponuje również sprzętem umożliwiającym złożenie podpisu elektronicznego, dlatego sam akt podpisania dokumentów nie stanowił problemu. Z naszych informacji wynika, że w Warszawie nad całością politycznie czuwał szef gabinetu Paweł Szefernaker, a od strony prawnej i organizacyjnej szef KPRP Zbigniew Bogucki. W drugim, zapasowym samolocie, którym podróżowała część delegacji i dziennikarze, na sygnał do publikacji czekał rzecznik Rafał Leśkiewicz" – czytamy.

W piątek wczesnym popołudniem prezydent Nawrocki wyruszył do Dallas, a w tym samym czasie ustawy wpłynęły do Kancelarii Prezydenta. "Prawnicy przeprowadzili ich szybką analizę formalno-prawną, co — jak słyszymy — nie było skomplikowane, ponieważ na bieżąco śledzili proces legislacyjny. Do godz. 14 do Gabinetu Prezydenta spłynęły opinie doradców. Dzięki dostępowi do WiFi na pokładzie samolotu możliwy był stały kontakt z Warszawą. Gdy dokumenty dotarły do prezydenta w formie elektronicznej, zostały wydrukowane, podpisane odręcznie, a następnie zeskanowane i odesłane do stolicy. Równolegle prezydent złożył podpis elektroniczny" – opisuje gazeta.

Źródło: Fakt / X
