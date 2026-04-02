Okupacja centrali ZUS w Warszawie. "W końcu powiedzieliśmy dość"

– W końcu powiedzieliśmy: dość. Jako związkowcy jesteśmy zobowiązani do wywalczenia godnych warunków zatrudnienia i wynagrodzenia, bez tego po prostu nie możemy się pracownikom na oczy pokazać – powiedziała w rozmowie z portalem Tysol.pl Anna Sudoł, wiceprzewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w ZUS.

Brak postępów w rozmowach

Związkowcy podkreślają, że decyzja o zaostrzeniu protestu jest efektem braku postępów w dialogu z pracodawcą oraz niewywiązania się przez niego z terminów przedstawienia propozycji rozwiązania spornych kwestii, w tym dotyczących podwyżek.

Według protestujących, pracownicy ZUS są obciążani dodatkowymi zadaniami, m.in. związanymi z obsługą świadczeń socjalnych, bez zapewnienia adekwatnych warunków pracy i płacy. Wskazują także na przeciążenie pracą oraz brak norm dla części zatrudnionych.

Jak długo potrwa protest w ZUS?

Związkowcy zapowiadają, że pozostaną w siedzibie centrali do czasu osiągnięcia porozumienia z kierownictwem zakładu. Podkreślają, że oczekują konkretnych decyzji, a nie deklaracji.

Krytykują również sposób rozdysponowania planowanych podwyżek, wskazując, że – ich zdaniem – mają one objąć głównie wybraną grupę zawodową, czyli lekarzy orzeczników pracujących w ZUS.

