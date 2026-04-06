"Ma charakter chłop!". Nawrocki trenował z Pudzianowskim

Mariusz Pudzianowski poinformował we wpisie na Facebooku, że kilka dni temu miał okazję potrenować z prezydentem Polski.

„Muszę przyznać – ma charakter chłop!” – zauważył.

Podkreślił, iż „mimo że umowa była taka, żeby »nie cisnąć« na maksa, to nie odpuścił i 150 kg na ławce pękło!”.

Nawrocki trenował z Pudzianowskim

Wielokrotny mistrz świata strongman zauważył, że „jak na kogoś, czyim konikiem jest boks, to naprawdę zacny wynik”. „Szacun!” – dodał.

Mariusz Pudzianowski we wpisie zwrócił uwagę, że „miło było zamienić kilka zdań, nie tylko o sporcie”.

„Mamy podobne spojrzenie na wiele spraw. Z takim przywódcą, który ma swoje zdanie i przed nikim się nie płaszczy, można stać w jednej linii. Właśnie kogoś tak zdecydowanego Polska potrzebowała. Brawo!” – napisał.

Dodał, że „fajnie było spędzić wspólnie czas i zrobić porządny trening”.

Kim jest Mariusz Pudzianowski?

Mariusz Pudzianowski to ośmiokrotny mistrz Polski strongman. Sześciokrotnie był mistrzem Europy strongman, a pięciokrotnie mistrzem świata strongman w latach 2002, 2003, 2005, 2007 i 2008.

Po zakończeniu kariery jako strongman Mariusz Pudzianowski rozpoczął treningi i stoczył walki jako zawodnik MMA.

Czytaj też:

Prezydent z mocnym poparciem Polaków. Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeńCzytaj też:

"Program obalenia rządu Tuska". Sikorski krytykuje Nawrockiego