"Solidarność w stylu anime". Tusk pokazał prezenty dla premier Japonii

Premier Donald Tusk przebywa z wizytą w Japonii. W trakcie konferencji prasowej w ambasadzie RP w Tokio szef polskiego rządu podkreślił znaczenie relacji gospodarczych między Polską a japońskimi firmami. – Nasza współpraca to prawdziwy wzór, model dla wszystkich innych. W naszym przypadku sukces japońskich firm, które inwestują w Polsce, to jest także sukces polskiej gospodarki. Zapewniam naszych japońskich przyjaciół, którzy są gotowi kontynuować tę współpracę, że możecie liczyć na wyjątkową życzliwość polskiego rządu, moją jako premiera polskiego rządu, polskich firm i całego polskiego narodu – mówił.

Donald Tusk opublikował na platformie X krótkie nagranie, w którym pokazał prezenty, jakie zamierza wręczyć premier Japonii Sanae Takaichi.

Tusk: Mam dwa prezenty dla premier Japonii

– Mam chyba bardzo fajne dwa prezenty dla pani premier Japonii. Pierwszy jest od Darii, która napisała do mnie list: "Dzień dobry, panie premierze. Piszę jako uczennica liceum w Warszawie. Namalowałam plakat Solidarności w stylu anime. Widziałam, że leci pan do Japonii, dlatego pomyślałam, że może warto byłoby przekazać go komuś na miejscu jako fajny prezent" – powiedział premier Donald Tusk.

– To jest właśnie to, Solidarność w stylu anime. Myślę, że pani premier się ucieszy – stwierdził szef polskiego rządu i pokazał plakat. – A druga rzecz to jest "Lalka" po japońsku, najlepsza moim zdaniem powieść polska. A wygląda rzeczywiście bardzo, bardzo egzotycznie, zobaczcie. Aż się chce czytać, prawda? – dodał.

Tusk w Japonii i Korei

Dzień wcześniej Tusk był w Korei Południowej. – Nasze państwa od wielu lat budują szczególne relacje, zarówno w obszarze gospodarczym, jak i geopolitycznym – mówił na konferencji w Seulu.

– Siłą napędową polsko-koreańskich stosunków jest oczywiście współpraca przemysłów zbrojeniowych, którą chcemy kontynuować i wzmacniać w kierunku transferu technologii, polonizacji nabywanego uzbrojenia oraz przenoszenia części produkcji do naszego kraju – oświadczył.

