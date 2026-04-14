Tusk o sprawie Ziobry. "Zawsze będę działał w ramach prawa"

Podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Donald Tusk został zapytany o sprawę Zbigniewa Ziobry. Szef rządu potwierdził otrzymanie "sygnału z parlamentu, że bardzo prawdopodobne jest złożenie wniosku o Trybunał Stanu dla byłego ministra sprawiedliwości. – Kwestia rozliczeń i odpowiedzialności ludzi, którzy albo kradli albo nadużywali władzy czy nadużywali publicznych pieniędzy jest sprawą bardzo ważną – stwierdził Donald Tusk.

Lider KO dodał jednocześnie, że "prawo dzisiaj w Polsce jest niedoskonałe, a miejscami jest bardzo złe" i stwierdził, że "mamy realne ograniczenia, zarówno jeśli chodzi o prokuraturę, o większość parlamentarną, o weta prezydenckie". – Ja jestem gotów do działania bardzo zdecydowanego, ale (…) ja chcę działać i będę działał zawsze w ramach prawa – zadeklarował szef rządu. – Ale metodą na to nie jest łamanie prawa, tylko wygranie kolejnych wyborów w takim stopniu, żeby móc to prawo skutecznie zmieniać – podkreślił.

Donald Tusk ocenił też, że rozliczenia poprzedniego rządu "idą za wolno" dlatego, że "te obiektywne okoliczności prawne bardzo to utrudniają". To samo – jak kontynuował – dotyczy kwestii Trybunału Stanu.

– My jesteśmy w stanie postawić, sformułować ten wniosek do Trybunał Stanu dla Ziobry, rozpocząć to postępowanie. Ale dobrze wiecie, jak dzisiaj wygląda Trybunał Stanu i jak dzisiaj wygląda ta potrzebna większość w parlamencie, więc też nie chcę robić nikomu złudzeń – powiedział premier.

Wniosek coraz bliżej

Wcześniej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że podczas posiedzenia Sejmu szefowie klubów koalicji rządzącej przekażą wstępny wniosek ws. postawienia byłego ministra sprawiedliwości przed Trybunałem Stanu. – Z tego, co zostałem poinformowany, na tym posiedzeniu Sejmu szefowie klubów parlamentarnych – m.in. w związku z tym, co się stało na Węgrzech – przekażą do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry – zadeklarował polityk Lewicy. Czarzasty dodał, że "potencjalni bandyci, przestępcy i złodzieje powinni być sądzeni w Polsce".

Na początku bieżącego roku posłowie koalicji rządzącej rozpoczęli zbieranie podpisów pod wstępnym wnioskiem ws. TS dla Ziobry. W marcu Czarzasty oświadczył, że wniosek ten jest już gotowy oraz dodał, że należy spodziewać się, iż będzie on procedowany na początku kwietnia.

We wtorek polityk przekazał, że w tym tygodniu wniosek ten zostanie złożony, a przesłanki przemawiające za pociągnięciem Ziobry do odpowiedzialności przed TS szefowie klubów koalicyjnych przedstawią na konferencji prasowej prawdopodobnie w środę.

