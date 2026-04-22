Zapraszamy na czat inwestorski z udziałem Pawła Lisickiego

W czwartek 23 kwietnia odbędzie się czat inwestorski z Pawłem Lisickim. Transmisja na żywo poświęcona będzie planom finansowania, rozwojowi platformy subskrypcyjnej oraz strategii wydawniczej tygodnika.

Inwestorzy indywidualni będą mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z Pawłem Lisickim, wiceprezesem spółki oraz redaktorem naczelnym tygodnika "Do Rzeczy". Czat inwestorski odbędzie się na kanale YouTube Comparic Giełda. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17:05. Paweł Lisicki przedstawi kluczowe założenia strategiczne spółki oraz odpowie na pytania uczestników.

Wśród najważniejszych celów emisyjnych znajdują się: wzmocnienie zespołu redakcyjnego, zwiększenie sprzedaży subskrypcji DoRzeczy+, rozwój działalności eventowej. Uczestnicy będą mogli zapytać m.in. o model biznesowy, plany monetyzacji treści cyfrowych, strategię budowy społeczności subskrybentów oraz perspektywy rynku mediów opinii.

Czat inwestorski stanowi element działań komunikacyjnych poprzedzających wejście spółki na NewConnect i ma na celu zwiększenie transparentności oraz umożliwienie inwestorom bezpośredniego kontaktu z zarządem.

"Do Rzeczy" na giełdzie NewConnect

Debiut "Do Rzeczy" planowany jest na 28 kwietnia. Inwestorzy zainteresowani udziałem w czacie będą mogli zadawać pytania na żywo, a zapis spotkania zostanie udostępniony po jego zakończeniu.

Uczestnicy spotkania będą mogli zadawać pytania na żywo dotyczące modelu biznesowego, monetyzacji treści cyfrowych i perspektyw rynku mediów opinii, a nagranie z czatu zostanie udostępnione po jego zakończeniu.

W dniu 21 kwietnia 2026 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 581/2026, na mocy której wyznaczył 28 kwietnia 2026 r. jako dzień pierwszego notowania akcji spółki Do Rzeczy S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą DORZECZY oraz oznaczeniem DRZ.

Debiut giełdowy jest ważnym kamieniem milowym w rozwoju Do Rzeczy S.A. Spółka działa na rynku od 2013 roku, a wejście do obrotu publicznego wzmacnia jej transparentność, potwierdza dojrzałość organizacyjną oraz otwiera nowy etap rozwoju biznesowego i cyfrowego. W ramach dotychczasowych emisji ponad 520 inwestorów przeznaczyło na rozwój spółki łącznie 3 mln zł.

Zgodnie z uchwałą GPW, do obrotu na rynku NewConnect zostaną wprowadzone akcje zwykłe na okaziciela serii A, A2, A3, B, D i E, w tym akcje nowej emisji serii D w liczbie 34 094 sztuk oraz serii E w liczbie 19 771 sztuk.

– Debiut na NewConnect jest ważnym momentem w historii naszej spółki. To potwierdzenie, że niezależne media mogą skutecznie pozyskiwać kapitał na rozwój i budować silną społeczność akcjonariuszy. Wielu naszych czytelników zostało inwestorami, co traktujemy jako wyraz zaufania do marki Do Rzeczy i naszej strategii rozwoju – mówi Paweł Lisicki, Redaktor Naczelny tygodnika "Do Rzeczy" oraz Wiceprezes Zarządu Do Rzeczy S.A.

– Dziękuję redakcji, partnerom biznesowym i inwestorom za zaangażowanie w proces przygotowania spółki do debiutu giełdowego. Z satysfakcją reprezentuję inwestora strategicznego – PMPG Polskie Media S.A., [spółka notowana na rynku głównym GPW pod symbolem PGM] – która pozostaje akcjonariuszem Do Rzeczy S.A. i będzie nadal aktywnie wspierać jej rozwój, co czyni profesjonalnie od początku istnienia tego autorskiego projektu. Wierzymy, że spółka będzie konsekwentnie budowała swoją samodzielność operacyjną, wzmacniając jednocześnie swoją pozycję rynkową i niezależność biznesową – mówi Michał M. Lisiecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Do Rzeczy S.A. oraz przedstawiciel inwestora strategicznego.

W poprzednich rundach finansowania spółki medialnej wzięło udział 530 inwestorów indywidualnych, a łączna wartość pozyskanego kapitału z emisji przekroczyła 3 mln zł, co sytuuje projekt wśród pięciu największych ofert na NewConnect pod względem zainteresowania. Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozwój redakcji, wzrost liczby subskrybentów DoRzeczy+ oraz ekspansję w obszarze wydarzeń, a strategię wykorzystania kapitału omówi zarząd podczas spotkania online z inwestorami.