Przydacz wprost: Tusk blokował spotkanie prezydenta Nawrockiego z Macronem

W poniedziałek z wizytą do Polski przyjechał prezydent Francji Emmanuel Macron. Spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem w Gdańsku, rozmawiał z Lechem Wałęsą, nie doszło jednak do spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim.

Media informowały, że Pałac Prezydencki chciał zorganizować rozmowy, jednak miał je storpedować Donald Tusk.

– Pan prezydent Nawrocki nie tak dawno widział się z prezydentem Macronem. Jest z nim w kontakcie telefonicznym, więc nie ma tutaj problemu, jeśli chodzi o bezpośrednie relacje – powiedział Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Brak spotkania prezydentów Przydacz określił mianem "straconej szansa z perspektywy rządu państwa polskiego".

– Rząd Donalda Tuska raczej powinien starać się jak najlepsze relacje budować, także i przy pomocy wszystkich narzędzi, które mamy jako Polska – mówił minister w Polsat News. Prezydencki minister powiedział wprost, że premier "blokował spotkanie" z przywódcą Francji. Marcin Przydacz podkreślił, że premierowi bardzo zależało, aby wizyta prezydenta Francji nie odbyła się w Warszawie. – Bo wiadomo, że jak się w Warszawie odbywa wizyta, to rzeczą naturalną jest, aby doszło do spotkania także i w Pałacu Prezydenckim. Myślę, że każdy z nas rozumie, dlaczego akurat zależało mu na rozmowach w Gdańsku – dodał.

Relacje z USA. Przydacz: Specyfika Donalda Trumpa

Polityka zapytano też o działania prezydenta USA Donalda Trump w kontekście wojny na Bliskim Wschodzie. Prowadzący zwrócił uwagę na różne komunikaty, czasami sprzeczne, które wysyła Trump. – To jest specyfika tego prezydenta Stanów Zjednoczonych, chyba wyniesione jeszcze jako doświadczenie z biznesu, czyli właśnie retoryczne wysyłanie wielu komunikatów tak, aby druga strona chyba nie do końca orientowała się, jaki jest realny cel. To jest na pewno niestandardowa dyplomacja – ocenił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Przydacz podkreślił, że dla Polski najważniejsze to, czy "Amerykanie w sprawach, na których nam najbardziej zależy, dowożą".

– Pan prezydent Donald Trump rozważał wycofanie wojsk z Europy Środkowej i Wschodniej. Obiecał prezydentowi Nawrockiemu 3 września w Waszyngtonie, że z Polski ich nie wycofa i nie wycofał – dodał.

Czytaj też:

