Zaskakująca interwencja Brauna. "Cenzura prewencyjna"

W ostatnim czasie na stronie Kanye Westa, działającego obecnie pod pseudonimem Ye, w oficjalnej rozpisce jego koncertowych dat, pojawiła się również Polska. Konkretniej – Stadion Śląski w Chorzowie. Występ miał się odbyć 19 czerwca 2026 roku. Kontrowersje budził jednak fakt, że w ostatnich latach muzyk oskarżany był m.in. o antysemityzm i propagowanie nazizmu. Koncert rapera został ostatecznie odwołany. Przedstawiciele Superauto.pl Stadionu Śląskiego w uzasadnieniu wskazali przyczyny formalno-prawne.

Braun zaniepokojony odwołaniem koncertu Kanye Westa

Głos w sprawie nieoczekiwanie postanowił zabrać lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun. Okazuje się, że europoseł podjął w tej sprawie interwencję w Ministerstwie Kultury, o czym poinformował w środę za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Jako Polski Poseł do Parlamentu Europejskiego, dla którego kwestie wolności słowa, publikacji i swobody artystycznej mają szczególne znaczenie – wystosowałem do Ministerstwo Kultury pismo dotyczące zagrożenia wolności publikacji i swobody twórczości artystycznej w Polsce, w związku z zablokowaniem koncertu Kanye West" – napisał na Facebooku.

Polityk przyznał, iż z zaniepokojeniem przyjąłem informację o odwołaniu planowanego na 19 czerwca br. koncertu i – jak podkreślił – wskazuje tu "na zagrożenia wynikające z cenzury prewencyjnej, zastosowanej przez Ministerstwo Kultury". Przypomniał, że w kwietniu 2023 roku pod wpływem presji politycznej odwołano również występy Rogera Watersa, byłego lidera legendarnego zespołu Pink Floyd.

"Nasilenie cenzury prewencyjnej"

"Konstytucja RP gwarantuje swobodę twórczości artystycznej oraz wolność wyrażania poglądów. W obronie tych praw chronionych zadaję sześć pytań, w tym pytanie o źródło rekompensaty poniesionych wydatków dla organizatorów i widzów" – czytamy.

Kończąc swój wpis Grzegorz Braun przekazał, iż w obliczu obawy o nasilenie się cenzury prewencyjnej zaalarmował o sprawie również Komisję Kultury i Środków Przekazu, Rzecznika Praw Obywatelskich, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Dyrektora Stadionu Śląskiego oraz organizatora samego koncertu.

