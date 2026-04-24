Pełna zgoda w PiS? Kaczyński pokazał zdjęcie z Czarnkiem i Morawieckim

Na zdjęciu widać polityków PiS, siedzących wspólnie przy suto zastawionym stole. "Kolejna dobra rozmowa. Do zwycięstwa!" – ogłasza prezes PiS. Przemysław Czarnek, kandydat partii na premiera, skomentował: "Dobrze być razem!". Z kolei Mateusz Morawiecki napisał: "Pełen oddech dla Polski złapany! Do zwycięstwa".

W poniedziałek doszło do spotkania Kaczyńskiego, Morawieckiego oraz europosła PiS Adama Bielana. Tematem były spory w partii, które powstały w związku ze stowarzyszeniem tworzonym przez Morawieckiego. Do Stowarzyszenia Rozwój Plus dotychczas zapisać się miało nawet kilkudziesięciu parlamentarzystów partii.

Później prezes PiS wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Obaj politycy podkreślili, że doszli do porozumienia w sprawie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Inicjatywa Morawieckiego została odebrana przez kierownictwo partii jako próba rozbicia ugrupowania i osłabienia największej partii opozycyjnej na półtora roku przed wyborami parlamentarnymi. Ostatecznie konflikt został zażegnany, a Kaczyński i Morawiecki zapewnili, że wspólnie będą pracowali na zwycięstwo PiS w 2027 roku.

Szczegóły porozumienia

Szczegóły osiągniętego porozumienia przedstawił rzecznik PiS. Rafał Bochenek wskazał, że "działalność stowarzyszenia Rozwój Plus i wszelka aktywność jego członków będzie koncentrowała się na inicjatywach w ramach Rady Eksperckiej, w strukturze partii, a nie obok".

Członkowie PiS, którzy zasilili szeregi stowarzyszenia staną się automatycznie członkami powołanej przez kierownictwo partii Rady Eksperckiej. Stowarzyszenie nie będzie odtąd przyjmowało nowych członków, którzy należą do partii Jarosława Kaczyńskiego. Ponadto Rozwój Plus nie będzie zakładał struktur terenowych oraz powoływało pełnomocników.

O tym, kto dołączy do Rady Eksperckiej i stanie na jej czele, zdecyduje Prezydium Komitetu Politycznego.

"Tylko razem, w jedności — tego uczy doświadczenie — jesteśmy w stanie zwyciężać" – zakończył swój wpis Bochenek.

