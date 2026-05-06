Sędzia spowodowała kolizję po pijaku. Dziwnym trafem wraca do orzekania

W listopadzie 2025 roku sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu, Teresa Z.-T. prowadziła auto mając we krwi 1,5 promila, co skończyło się spowodowaniem wypadku drogowego. Sędzia usłyszała zarzut z art. 178a par. 1 Kodeksu karnego dotycząc prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Z kolei zawieszenie na okres sześciu miesięcy właśnie dobiega końca, a sąd dziwnym trafem nie rozpoznał na czas wniosku o przedłużenie zawieszenia. Powrót sędzi z zarzutami karnymi do orzekania to rezultatem dziwnego łańcucha zdarzeń.

Sędzia spowodowała wypadek po pijaku. Ma zarzuty karne, ale wraca do orzekania

Jak czytamy na portalu "Onet", który przyjrzał się sprawie, zażalenie na zawieszenie sędzi trafiło do Sądu Najwyższego jeszcze w ubiegłym roku, a w połowie grudnia wylądowało w referacie sędziego Tomasza Demendeckiego. Ten jednak przez niemal pięć miesięcy nie zdołał wyznaczyć terminu posiedzenia. Według oficjalnej wersji sędzia po prostu nie wiedział, że sprawa w ogóle została mu w systemie przydzielona.

Jak podaje Onet, interesów zawieszonej sędzi broni mec. Michał Skwarzyński, który całkowitym zbiegiem okoliczności reprezentuje również samego sędziego Demendeckiego w innych postępowaniach. Obrońca deklaruje pełne zaskoczenie i brak wiedzy o tym, kto miał rozpoznawać zażalenie jego klientki, co – jak twierdzi – powstrzymało go przed złożeniem wniosku o wyłączenie sędziego ze sprawy.

W efekcie tego niecodziennego nagromadzenia przeoczeń, system dyscyplinarny sędziów nie zadziałał. Skoro Sąd Najwyższy nie zdołał zająć się aktami na czas, okres zawieszenia po prostu upłynął i sędzia Teresa Z.-T. może ponownie przyodziać togę, wrócić na salę i orzekać w imieniu Rzeczypospolitej.

