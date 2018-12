Doda w tarapatach. Wyjazd do Dubaju zakończył się potężnym rachunkiem

"Cześć kochani. Chciałam zadzwonić do mamy, ale jest to niestety niemożliwe, w ogóle nigdzie nie mogę zadzwonić. Przyszedł mi rachunek warty trzy tysiące złotych (...) za to, że włączyłam telefon na lotnisku" – opisuje swoim fanom Doda. Dodatkowo artystka nie może wykonywać oraz odbierać żadnych połączeń.

"Wyobrażam sobie, że puszcza się dziecko w podróż i jak tylko wysiądzie na lotnisku, to nie dość, że rodzice dostają 3 tys. zł rachunku, to jeszcze nie daj Bóg chcą go porwać czy cokolwiek innego i on nie może się do nich dodzwonić" – komentuje piosenkarka.

Dorota Rabczewska wyruszyła do największego miasta Zjednoczonych Emiratów Arabskich wraz z mężem w związku z przygotowaniami do nowego filmu "Dziewczyny z Dubaju".