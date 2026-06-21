Listy od czytelników "Do Rzeczy"

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„Noce i dni z piłką”, Tomasz Zbigniew Zapert, „DRz” nr 24/2026
Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować za kawał świetnej, nostalgicznej lektury! Dzięki Wam człowiek uświadamia sobie, jak potężny kawał historii drzemie w tym naszym polskim futbolu – nawet jeśli ostatnio głównie w archiwach.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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