Listy od czytelników "Do Rzeczy"

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„Noce i dni z piłką”, Tomasz Zbigniew Zapert, „DRz” nr 24/2026

Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować za kawał świetnej, nostalgicznej lektury! Dzięki Wam człowiek uświadamia sobie, jak potężny kawał historii drzemie w tym naszym polskim futbolu – nawet jeśli ostatnio głównie w archiwach.