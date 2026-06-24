Kolejne stowarzyszenie w PiS? "Zakonników jest sporo"

W Prawie i Sprawiedliwości może powstać kolejne stowarzyszenie. W rozmowie z TVN24, poseł PiS Marek Suski powiedział, że projekt stowarzyszenia "zakonu PC", czyli byłych członków Porozumienia Centrum, pojawiał się od wielu lat. – Zakonników nadal jest sporo – podkreślił Suski.

W takim stowarzyszeniu mogłyby znaleźć się osoby będące najbliżej prezesa PiS, wywodzące się z jego poprzedniej partii – Porozumienia Centrum. – Nie, swojego [stowarzyszenia – red.] nie zakładam – odparł poseł, pytany o plany dot. nowej organizacji. Po doprecyzowaniu, że chodzi tu o "zakon PC", Suski odparł, że "zobaczymy". – No taki pomysł od wielu lat gdzieś tam się pojawia – stwierdził. Dodał też, że "zakonników nadal jest sporo".

– Rozmawialiśmy już. Są pozytywnie nastawieni – stwierdził poseł Marek Suski dopytywany, czy poruszył już tę kwestię z chętnymi. Zapytany, czy prezes Kaczyński też jest pozytywnie nastawiony, odparł, że "myśli, że tak". Suski odniósł się też do pytania, czy w partii nie ma już za dużo stowarzyszeń: – Jest ich już chyba pięć w Prawie i Sprawiedliwości, to i szóste się zmieści. Poza tym my nie zakładamy stowarzyszenia parlamentarzystów, tylko byłych członków Porozumienia Centrum – a to jest szersza grupa ludzi niż tylko posłowie.

Stowarzyszenia Morawieckiego i Sasina

W tym roku w PiS powołano dwa nowe stowarzyszenia. "Rozwój Plus" to stowarzyszenie założone przez byłego premiera Mateusz Morawiecki, pomimo początkowego sprzeciwu prezesa. Według deklaracji ma być zapleczem programowym i miejscem współpracy osób z różnych środowisk prawicowych.

Drugie – "Po Pierwsze Polska" – to stowarzyszenie kierowane przez Jacek Sasin, wspierane m.in. przez polityków związanych z konserwatywnym skrzydłem PiS. Oficjalnie ma wzmacniać partię i wspierać kampanię kandydata na premiera Przemysława Czarnka.

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