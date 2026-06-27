Biegał z siekierą, wybił szybę. Ukrainiec obezwładniony przez przechodniów

Do zdarzenia doszło na ulicy Pabianickiej w Łodzi. Ukrainiec grasował tam po ulicy, wymachując siekierą. Mężczyzna wybił szybę w jednym z zaparkowanych aut, z którego wcześniej ukradł narzędzie. Zaniepokojeni mieszkańcy obezwładnili agresora. Na miejsce wezwano policję. Funkcjonariusze zatrzymali niebezpiecznego cudzoziemca.

"Ukrainiec z siekierą latał po Łodzi"

Incydent miał miejsce w piątek 26 czerwca. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać już zatrzymanego przez przechodniów mężczyznę.

– Mamy zatrzymanie obywatelskie. Gościu z siekierą, Ukrainiec z siekierą – mówił autor nagrania.

– Szyba wybita w samochodzie – powiedział, pokazując szkody w zaparkowanym samochodzie.

– Ukrainiec z siekierą latał po Łodzi, u nas na Rudzie, no i został zatrzymany tutaj, obywatelsko – dodał.

Mundurowi ustalili, że 40-letni obywatel Ukrainy podszedł do pojazdu marki Honda, w którym siedział jego właściciel, otworzył drzwi, zabrał z wnętrza siekierę i przy jej pomocy zniszczył tylną szybę samochodu. Mężczyzna został ujęty przez postronne osoby, a następnie przekazany policjantom, którzy przybyli na miejsce. Żadna osoba nie odniosła obrażeń, przekazał podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

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