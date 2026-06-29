Zandberg kpi z Tuska. "Bardzo mnie rozczulił pan premier"

– Muszę powiedzieć, że bardzo mnie rozczulił pan premier, który nagrywa filmiki z dobrymi poradami jak influencer, zdrowotne. Natomiast ja chciałbym usłyszeć, dlaczego rząd cały czas nie przyjął rozwiązań, które po prostu chronią ludzi w miejscu pracy – wskazywał współprzewodniczący Partii Razem Adrian Zandberg w Polsat News.

Chodzi o nagranie Donalda Tuska z Instagrama. "Uważajcie proszę, szczególnie na najmłodszych i najstarszych. W ten weekend słońce naprawdę nie żartuje!" – ostrzega. Premier radzi, aby nie wychodzić na słońce i dbać o seniorów oraz dzieci.

Gość Marcina Fijołka argumentował, że potrzeba zmian w prawie, dzięki którym w przypadku wystąpienia ekstremalnych temperatur pracodawca miałby obowiązek zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy. – Przecież już dawno powinno obowiązywać prawo, które w chwili, kiedy mamy kolejne fale upałów (...) wyznacza temperatury maksymalne, te ekstremalne warunki powyżej których ludzie po prostu nie idą do pracy – stwierdził poseł, podkreślając, że "przecież dzisiaj mamy taką sytuację, że w tych naprawdę nieludzkich temperaturach ktoś może usłyszeć polecenie służbowe: Nic mnie to nie obchodzi, masz pracować na tym pełnym słońcu".

Adrian Zandberg wskazał przy tym, że tego rodzaju rozwiązania przyjęto już w krajach, które częściej doświadczają tego rodzaju zjawisk pogodowych. Zdaniem polityka Razem, "Polska jest dzisiaj w innym miejscu, niż byliśmy 30, 40 lat temu, kiedy zręby naszego Kodeksu pracy powstawały". – Musimy dostosować się do tych zmian klimatu, bo jak tego nie robimy, to koszty są spychane na ludzi – ocenił, dodając, że do przyjęcia tego rodzaju zmian wystarczyłoby rozporządzenie.

Trwa fala upałów

W poniedziałek 29 czerwca temperatura maksymalna ma wynieść około 37°C. Przez większość dnia będzie słonecznie. W nocy temperatura spadnie tylko do około 20°C. Obowiązuje czerwone ostrzeżenie IMGW przed upałem, ważne do godz. 20:00. Prognozowane temperatury dochodzą nawet do 39°C.

W taką pogodę warto: