Próba otrucia Nawrockiego? "Opis wydarzenia wskazuje, że było poważne"
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Próba otrucia Nawrockiego? "Opis wydarzenia wskazuje, że było poważne"

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Karol Nawrocki. prezydent
Karol Nawrocki. prezydent Źródło: PAP / Piotr Polak
W czasie kampanii wyborczej próbowano otruć prezydenta Karola Nawrockiego? Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek ocenił, że "opis wydarzenia wskazuje, że było poważne".

Prof. Andrzej Nowak, autor książki "Skąd się wziął Karol Nawrocki", która jest wywiadem-rzeką z prezydentem, powiedział, że w czasie kampanii wyborczej próbowano otruć Karola Nawrockiego.

Próba otrucia Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej?

Po jednym ze spotkań wyborczych w Ząbkowicach Śląskich, do którego doszło 15 maja 2025 roku, kandydat na prezydenta poczuł nagłe osłabienie.

– Jakby ktoś wyłączył mi organizm – mówił w książce.

Dodał, że poprosił współpracowników o pomoc w dotarciu do autokaru.

Prezydent opowiedział, że po odzyskaniu świadomości nie pamiętał przebiegu zdarzenia. Współpracownicy mieli mówić o gwałtownych objawach, w tym silnych wymiotach i drgawkach. Jeden z nich stwierdził, że był przekonany, iż Karol Nawrocki nie przeżyje.

Prezydent wspomniał też o ostrzeżeniach ze strony służb dotyczących potencjalnych zagrożeń i sytuacji, które mogłyby zostać wykorzystane przeciwko niemu.

– Od początku kampanii słyszałem od ochrony różne ostrzeżenia, np. że nie powinienem całować kobiet w rękę, że to może być sposób, żeby mnie podtruć, że poruszam się po bardzo wąskiej linii ryzyka i że prędzej czy później coś takiego może się wydarzyć – powiedział.

Prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła postępowanie sprawdzające po doniesieniach dotyczących incydentu z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego podczas kampanii wyborczej.

Wiceszef MSWiA komentuje doniesienia

Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA, odnosząc się do sprawy w Wirtualnej Polsce, ocenił, że informacja o potencjalnej próbie otrucia prezydenta Karola Nawrockiego, do której miało dojść podczas kampanii prezydenckiej jest "szczególnie zaskakująca", bo opis tego zdarzenia wskazuje, że było ono poważne.

– Było poważne, nagłe, stanowiło zagrożenie dla zdrowia i życia pana prezydenta i okazuje się, że nie podjęte zostały żadne działania związane z zapewnieniem jakiejś ochrony – mówił.

Wiceszef MSWiA stwierdził, że jest "niezwykle ważne", jakie działania ratunkowe zostały wówczas podjęte.

Ocenił przy tym, że temat budzi "poważne kontrowersje".

– Nie wiadomo jakie mechanizmy zostały uruchomione, albo dlaczego nie zostały uruchomione. W związku z tym niech prokuratura to wyjaśni. (…) Przesłuchani zostaną ci, którzy byli wtedy z prezydentem, którzy coś w tej sprawie mogą wiedzieć i jestem pewien, że w ciągu kilku tygodni będziemy mieli już większą wiedzę – powiedział Czesław Mroczek.

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Źródło: DoRzeczy.pl / wp.pl
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