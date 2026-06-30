Nawrocki spotka się z Kosiniakiem-Kamyszem. Ważny temat rozmowy

RMF FM informuje, że zaproszenie dla szefa MON zostało wystosowane przez prezydenta już w ubiegłym tygodniu, a termin rozmów wyznaczono na środowe popołudnie.

Nawrocki na urodzinach Trumpa

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, informował 15 czerwca podczas wizyty w Waszyngtonie, gdzie Karol Nawrocki uczestniczył w urodzinach Donalda Trumpa, że "głównym rozmówcą pana prezydenta był prezydent USA".

– Jedną rozmowę, krotką, widzieliście państwo wokół kamery tuż przed jedną z walk, chyba tych końcowych, ale wcześniej także odbywała się inna rozmowa, już wewnątrz, w samym budynku. Ta tematyka, która jest dla nas ważna, pozostaje na agendzie polsko-amerykańskich, czyli kwestie polityki bezpieczeństwa, obecności amerykańskich żołnierzy, kontynuacji polityki zbrojeń, także oczywiście zbliżający się szczyt NATO – mówił.

Wtedy to Marcin Przydacz poinformował, że "po powrocie z USA prezydent Karol Nawrocki zaprosi wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza na spotkanie, by podzielić się z nim informacjami, które uzyskał, m.in. na temat amerykańskiej obecności w Polsce".

– Publiczne zapewnienie Donalda Trumpa o dodatkowych 5 tys. żołnierzy amerykańskich w Polsce została podtrzymana. (…) Dziś trzeba wypełnić tę deklarację konkretnymi decyzjami na poziomie Pentagonu i MON – przekazał prezydencki minister.

Trump zadeklarował, że wyśle do Polski kolejnych 5 tys. żołnierzy USA

21 maja Donald Trump poinformował w swoim serwisie Truth Social, że "w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem oraz relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tys. żołnierzy".

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