Nowy sondaż zaufania do polityków. Największa zmiana dotyczy Nawrockiego

Liderem najnowszego zestawienia CBOS jest prezydent Karol Nawrocki. Zaufanie do głowy państwa deklaruje 53 proc. badanych, co oznacza wzrost o 5 pkt proc. w porównaniu z majem. Prezydentowi nie ufa 34 proc. pytanych.

CBOS odnotował jednocześnie spadek nieufności wobec Nawrockiego o 4 pkt proc., co było największą zmianą w czerwcowym badaniu.

Na drugim miejscu znalazł się wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 45 proc. respondentów (29 proc. nie ufa). Trzecią pozycję zajął minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski z zaufaniem na poziomie 42 proc. (34 proc. ankietowanych mu nie ufa).

Nawrocki, Kosiniak-Kamysz i Sikorski na podium. Kto na drugim biegunie?

Największą nieufność budzą prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun – odpowiednio 57 proc. i 55 proc. negatywnych wskazań.

Ponad połowa ankietowanych deklaruje również brak zaufania do posła PiS, kandydata tej partii na premiera Przemysława Czarnka, a także do byłego szefa rządu Mateusza Morawieckiego. Premierowi Donaldowi Tuskowi nie ufa 49 proc. badanych.

Sondaż CBOS. Gorsze notowania polityków koalicji

Według CBOS, w czerwcu częściej notowano pogorszenie niż poprawę ocen polityków. Dotyczyło to głównie przedstawicieli rządu i koalicji rządzącej. Największy wzrost nieufności odnotowano wobec marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Gorsze notowania uzyskali również m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz poseł Adrian Zandberg (Razem).

Najkorzystniejszy bilans ocen – obok prezydenta Nawrockiego (średnia ocen +0,58 pkt) – uzyskali Władysław Kosiniak-Kamysz (+0,34 pkt), poseł PSL Piotr Zgorzelski (+0,23 pkt) i Radosław Sikorski (+0,18 pkt).

Najbardziej krytycznie oceniani są natomiast Grzegorz Braun (-1,89 pkt), Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek (po -1,65 pkt), minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska (-1,18 pkt) sekretarz stanu w KPRM Katarzyna Kotula (-1,07 pkt) oraz Mateusz Morawiecki (-1,02 pkt).

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