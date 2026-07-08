Nawrocki znów spotka się z Zełenskim? "Spróbują skoordynować swoje harmonogramy"

Dmytro Łytwyn, doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji, poinformował, że obaj prezydenci przeprowadzili krótką rozmowę we wtorek w Ankarze.

– Uzgodnili, że dzisiaj spróbują skoordynować swoje harmonogramy tak, aby spotkanie mogło się odbyć – dodał.

Nawrocki spotkał się z Zełenskim na kolacji u Erdogana

W środę na szczycie NATO w Ankarze prezydent Karol Nawrocki poinfromował, że oficjalna kolacja organizowana we wtorek przez prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana była okazją do rozmów z wieloma liderami, w tym z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Karol Nawrocki ocenił, że być może w środę również będzie okazja do rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim.

– Wydaje mi się to naturalne, że państwa, które są sąsiadami, które mają wspólnego wroga, jakim jest Federacja Rosyjska, pozostają ze sobą w dialogu niezależnie od pewnych napięć bilateralnych – powiedział.

Pytany przez dziennikarzy o przebieg rozmowy, prezydent podkreślił, że dyskutowali "kurtuazyjnie". Zaznaczył przy tym, że jego stanowisko w kwestiach dotyczących napięć w relacjach obu państw jest niezmienne, ale to "nie wyklucza naszego dialogu, naszej dyskusji".

Spór między Polską a Ukrainą

28 czerwca podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że "nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować".

Prezydent Ukrainy przekazał, że wniósł do parlamentu projekt ustawy o ukraińskim Panteonie Narodowym. W ubiegłą środę Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę o Panteonie Narodowym.

Wcześniej – pod koniec maja – Wołodymyr Zełenski nadał imię "Bohaterów UPA" jednostce wojskowej. Na skutek tej decyzji prezydent Karol Nawrocki pozbawił go Orderu Orła Białego – najwyższego polskiego odznaczenia państwowego, które w kwietniu 2023 roku nadał prezydentowi Ukrainy ówczesny prezydent Karol Nawrocki.

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