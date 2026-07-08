Nawrocki znów spotka się z Zełenskim? "Spróbują skoordynować swoje harmonogramy"
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Nawrocki znów spotka się z Zełenskim? "Spróbują skoordynować swoje harmonogramy"

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Prezydent Karol Nawrocki (P) oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski (L)
Prezydent Karol Nawrocki (P) oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski (L) Źródło: PAP / Paweł Supernak
Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski mają podejć próbę skoordynowania swoich harmonogramów, aby móc odbyć dwustronne spotkanie na marginesie szczytu NATO.

Dmytro Łytwyn, doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji, poinformował, że obaj prezydenci przeprowadzili krótką rozmowę we wtorek w Ankarze.

– Uzgodnili, że dzisiaj spróbują skoordynować swoje harmonogramy tak, aby spotkanie mogło się odbyć – dodał.

Nawrocki spotkał się z Zełenskim na kolacji u Erdogana

W środę na szczycie NATO w Ankarze prezydent Karol Nawrocki poinfromował, że oficjalna kolacja organizowana we wtorek przez prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana była okazją do rozmów z wieloma liderami, w tym z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Karol Nawrocki ocenił, że być może w środę również będzie okazja do rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim.

– Wydaje mi się to naturalne, że państwa, które są sąsiadami, które mają wspólnego wroga, jakim jest Federacja Rosyjska, pozostają ze sobą w dialogu niezależnie od pewnych napięć bilateralnych – powiedział.

Pytany przez dziennikarzy o przebieg rozmowy, prezydent podkreślił, że dyskutowali "kurtuazyjnie". Zaznaczył przy tym, że jego stanowisko w kwestiach dotyczących napięć w relacjach obu państw jest niezmienne, ale to "nie wyklucza naszego dialogu, naszej dyskusji".

Spór między Polską a Ukrainą

28 czerwca podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że "nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować".

Prezydent Ukrainy przekazał, że wniósł do parlamentu projekt ustawy o ukraińskim Panteonie Narodowym. W ubiegłą środę Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę o Panteonie Narodowym.

Wcześniej – pod koniec maja – Wołodymyr Zełenski nadał imię "Bohaterów UPA" jednostce wojskowej. Na skutek tej decyzji prezydent Karol Nawrocki pozbawił go Orderu Orła Białego – najwyższego polskiego odznaczenia państwowego, które w kwietniu 2023 roku nadał prezydentowi Ukrainy ówczesny prezydent Karol Nawrocki.

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Źródło: DoRzeczy.pl / pravda.com.ua
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