Musisz się zatrudnić w szpitalu jako salowa
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  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Musisz się zatrudnić w szpitalu jako salowa

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Premier Donald Tusk i minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda
Premier Donald Tusk i minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda Źródło: PAP / Leszek Szymański
Jola, trzeba efektownie zadziałać. Dobry PR to podstawa!

No ale to co ja mam robić, Donald? Z lekarzami się spotkałam, mogę niby się jeszcze z pacjentami spotkać. Ale skąd ich wziąć?

Dobry pomysł. Pacjentów my ci zorganizujemy, mamy taką agencję, co jak trzeba, to dostarczy i pacjentów, i przedsiębiorców, i przypadkowych przechodniów. Ale to za mało.

To co mam jeszcze robić?

Musisz się zatrudnić w szpitalu jako salowa, przykro mi.

Ale że jak?

Normalnie. Na jeden dzień. Spokojnie, z tej samej agencji zorganizujemy ci niekłopotliwych chorych. Całkowicie zdrowych.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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