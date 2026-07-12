Jola, trzeba efektownie zadziałać. Dobry PR to podstawa!
No ale to co ja mam robić, Donald? Z lekarzami się spotkałam, mogę niby się jeszcze z pacjentami spotkać. Ale skąd ich wziąć?
Dobry pomysł. Pacjentów my ci zorganizujemy, mamy taką agencję, co jak trzeba, to dostarczy i pacjentów, i przedsiębiorców, i przypadkowych przechodniów. Ale to za mało.
To co mam jeszcze robić?
Musisz się zatrudnić w szpitalu jako salowa, przykro mi.
Ale że jak?
Normalnie. Na jeden dzień. Spokojnie, z tej samej agencji zorganizujemy ci niekłopotliwych chorych. Całkowicie zdrowych.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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