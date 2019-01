Sejm przyjął ustawę "Mama 4 Plus"

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 259 posłów. Przeciwnych jej przyjęciu było 20 parlamentarzystów, zaś 134 wstrzymało się od głosu.

Przed głosowaniem nad rządową ustawą do posłów opozycji zwróciła się minister rodziny pracy i polityki społecznej. – Mówicie tu dzisiaj o dyskryminacji ojców, a ja się upominam i ten projekt upomina się o sprawiedliwość dla matek, które wychowały wiele dzieci, które dzisiaj może mają 70 lat i w systemie, który obowiązywał wcześniej nie mają czasami prawa do najniższego świadczenia – wskazywała Elżbieta Rafalska. Przekonując, że jest to dobra regulacja, minister Rafalska zaapelowała: "Nie zrobiliście tego wcześniej, więc poprzyjcie to, co my przygotowaliśmy".

Świadczenie Mama4+ mogą otrzymać osoby, które urodziły i wychowały lub wychowały co najmniej 4 dzieci, i z powodu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury minimalnej lub ich emerytura jest niższa od najniższego świadczenia. Środki te będą wypłacane od 1 marca.