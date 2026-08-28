Domański: Wzywam prezydenta do opamiętania się

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował na konferencji prasowej, że rząd przyjął projekt budżetu na 2027 r.

– My w Ministerstwie Finansów nie prognozujemy, aby w przyszłym roku zostały naruszone progi ustawowe czy próg konstytucyjny, limitu długu do PKB, jednakże nie można wykluczyć, że taka sukcesywna kontynuacja polityki prezydenta narazi na szwank bezpieczeństwo finansowe Polski – stwierdził Andrzej Domański na konferencji prasowej.

Następnie zwrócił się bezpośrednio do głowy państwa z ostrym apelem. – Więc wzywam prezydenta do opamiętania się i tego, aby nie blokował ustaw, które wzmacniają finanse Polski, a w szczególności aby nie blokował ustawy, na której zyska 3,5 mln podatników – dodał.

Budżet na 2027 rok. Domański o szczegółach

Prognozowane dochody na 2027 r. wyniosą 695 mld zł, czyli o 68,4 mld zł więcej niż przewidywane wykonanie budżetu w roku 2026. Dochody podatkowe wyniosą 622,4 mld zł i wzrosną o 57,8 mld zł. Wpływy z podatku CIT są prognozowane na poziomie 94,6 mld zł, czyli o 14 mld zł więcej niż w tym roku. – Widzimy, że polskie firmy rosną, poprawia się również ich rentowność – wskazał Andrzej Domański.

Wpływy z podatku VAT w przyszłym roku prognozowane są na poziomie 363,7 mld zł, czyli o niemal 32 mld zł więcej niż prognozowane wykonanie w tym roku. Potrzeby pożyczkowe w budżecie na rok 2027 wyniosą 565 mld zł. – W budżecie na ten rok potrzeby pożyczkowe zostały zapisane na 688 mld zł, ale już w tej chwili wiemy, że będzie to poniżej 600 mld zł – zwrócił uwagę minister.

Szef resortu finansów zaznaczył, że w projekcie budżetu na 2027 r. nie zostały ujęte dochody i wydatki Trybunału Konstytucyjnego. – Plan dochodów i wydatków TK nie został skutecznie dostarczony (...) celem włączenia go do ustawy budżetowej – stwierdził.

Według założeń, wydatki na ochronę zdrowia mają wzrosnąć o 26 mld zł. Deficyt budżetowy wyniesie z kolei 282,6 mld zł. Koszty obsługi długu w 2027 r. wyniosą 107 mld zł, czyli o 17 mld zł więcej niż w roku 2026.

– Rok 2027 to kolejny rok, w którym utrzymujemy wysokie nakłady na obronę narodową, które zaplanowano w kwocie 198 mld zł. Polska wciąż będzie należała do liderów w grupie państw NATO, jeżeli chodzi o udział wydatków na obronę, na bezpieczeństwo w relacji do PKB. Ten udział przekroczy 4,5 proc. – przekazał Domański.

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