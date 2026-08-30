Buzdyganem w Kazanowskiego!

POCZET POLSKICH WODZÓW Jednym z pułkowników Stanisława Żółkiewskiego w wielkiej bitwie pod Kłuszynem, która otworzyła drogę na Moskwę, był sławny i niepokorny Marcin Kazanowski.
Urodzony ok. 1563 r. zaczął karierę wojskową w wieku 37 lat, w czasie wyprawy Jana Zamoyskiego na Wołoszczyznę w 1600 r. Pięć lat później uczestniczył w sławnej bitwie pod Kircholmem, później popierał Dymitra Samozwańca i przebywał w Moskwie, gdzie został zaskoczony przez bunt Szujskich w maju 1606 r.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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