Buzdyganem w Kazanowskiego!

Urodzony ok. 1563 r. zaczął karierę wojskową w wieku 37 lat, w czasie wyprawy Jana Zamoyskiego na Wołoszczyznę w 1600 r. Pięć lat później uczestniczył w sławnej bitwie pod Kircholmem, później popierał Dymitra Samozwańca i przebywał w Moskwie, gdzie został zaskoczony przez bunt Szujskich w maju 1606 r.