Morawiecki napisał książkę. "Wielka strategia państwa polskiego"

Morawiecki opublikował w niedzielę (6 września) w serwisie X okładkę swojej książki zatytułowanej: "Wielka strategia państwa polskiego. Jak wygrać przyszłość w epoce chaosu" (wydawnictwo Prześwity).

Morawiecki: Napisałem książkę o przyszłości Polski

"W epoce chaosu Polska nie może dryfować. Bo dryf w świecie wielkich zmian nie prowadzi do bezpieczeństwa. Prowadzi do słabości, utraty szans, a w końcu może skończyć się katastrofą" – napisał były premier.

"Potrzebujemy nowych rozwiązań i oryginalnych idei. Potrzebujemy nowych metod działania, odwagi i sprawczości. Potrzebujemy śmiałych decyzji i wyrwania się z politycznego klinczu" – dodał.

Jak zaznaczył, właśnie dlatego napisał książkę o przyszłości Polski. "Interesuje mnie to, co dopiero przed nami. Gdzie będzie Polska za 10 i 20 lat? I co musimy zrobić dzisiaj, by mieć wpływ na odpowiedź?" – wskazał.

Podkreślił, że jego zdaniem "wybór jest coraz prostszy: rozwój albo krach".

Były premier zaprasza na spotkanie

Morawiecki poinformował również, że w środę, 9 września o godz. 11:10 w Karpaczu będzie rozmawiał o książce z Bartłomiejem Graczakiem (PRZEkanał). Były premier zapowiedział także "niespodziankę" podczas spotkania i zaprosił do udziału w wydarzeniu opatrzonym hashtagiem #WielkaStrategia.

Rozwój Plus, PiS minus

Pod koniec lipca br. Mateusz Morawiecki i jego stronnicy (łącznie 41 parlamentarzystów) opuścili PiS i założyli w Sejmie swój klub parlamentarny, Rozwój Plus.

Wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że Morawiecki i stojąca za nim grupa posłów "zrezygnowali z członkostwa w partii", ponieważ nie podpisali deklaracji o tym, że nie należą do żadnych stowarzyszeń. Termin na złożenie tzw. lojalki minął 23 lipca, a Kaczyński oznajmił, że "jest w jakimś sensie po wszystkim".

Morawiecki został przez Kaczyńskiego namaszczony na premiera rządu PiS i był nim przez sześć lat (2017-2023).

Czytaj też:

Kolejny prezydent miasta dołącza do Rozwoju Plus. Morawiecki ogłosił nazwisko