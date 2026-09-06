Kolejny prezydent miasta dołącza do Rozwoju Plus. Morawiecki ogłosił nazwisko

Były premier poinformował o tym podczas sobotniej wizyty w Sieradzu. Zapowiedział też przygotowanie programu dla miast średniej wielkości. – Dzisiaj jestem w Sieradzu, żeby zakomunikować bardzo dobrą wiadomość, że razem z panem prezydentem Sieradza Pawłem Osiewałą będziemy pracować nad programem dla miast średniej wielkości. Ten program ogłosimy już wkrótce, za kilka tygodni – powiedział Morawiecki.

Morawiecki wcześniej zapowiadał transfer

Były premier już 17 sierpnia zapowiadał, że do jego stowarzyszenia dołączy kolejny prezydent miasta. Nie ujawnił wówczas nazwiska. – Mogę tylko powiedzieć, jaka funkcja. Będzie to kolejny prezydent miasta w Polsce. Już jest ich kilku, mamy kolejne spotkania. Jest bardzo duże zainteresowanie samorządowców, przedsiębiorców – mówił w telewizji wPolsce24.

Morawiecki informował wtedy również, że na rozpatrzenie czeka kilka tysięcy wniosków o dołączenie do Rozwoju Plus. – Tysiące ludzi do nas przychodzi. Teraz mamy parę tysięcy wniosków, które są jeszcze nierozpatrzone i to irytuje mnie, że to idzie tak wolno. Jednak mogę powiedzieć, że wszystkie transfery – jak w futbolu – lubią ciszę – powiedział.

Prezydent Sieradza wyjaśnia decyzję

Paweł Osiewała mówił podczas spotkania z Morawieckim o inwestycjach zrealizowanych w Sieradzu w ostatnich latach. – Sieradz przez ostatnie lata wykonał ogromny skok infrastrukturalny i mentalny. To ponad 100 milionów złotych, które trafiły do miasta na inwestycje drogowe, na kino, na nasze bulwary nadwarciańskie czy baseny nad Wartą – powiedział.

Prezydent Sieradza wskazał również, co miało przesądzić o jego przystąpieniu do stowarzyszenia. – Przełomowym momentem, który zadecydował o tym, że Stowarzyszenie „Rozwój Plus” to jest to miejsce, w którym chciałbym się zrealizować, był projekt pana premiera "Polska Jednej Prędkości" – stwierdził Osiewała.

Kolejni prezydenci miast w Rozwoju Plus

W sierpniu do stowarzyszenia dołączyło kilku innych samorządowców. 13 sierpnia przystąpienie do Rozwoju Plus ogłosił prezydent Kalisza Krystian Kinastowski. – Bez wahania zdecydowałem się, żeby do tego stowarzyszenia przystąpić – mówił wówczas Kinastowski.

Dzień wcześniej dołączenie do inicjatywy Morawieckiego ogłosił prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko. W Rozwoju Plus znalazł się również prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak. 9 sierpnia o przystąpieniu do stowarzyszenia poinformował senator PiS Ryszard Majer.

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