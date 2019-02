PiS o homoseksualizmie i HIV. Rabiej: U działaczy PiS wystąpiła epidemia zaniku mózgu

We wpisie administratorzy konta PiS_Podkarpacie odnoszą się do raportu Światowej Organizacji Zdrowia z 2013 roku, na temat zakażeń wirusem HIV. Podając dane dot. zakażeń (wskazujące na zwiększoną liczbę zakażeń wśród homoseksualnych mężczyzn), pytają: "Czy o taki rozwój chodzi działaczom LGBT!?". Wpis nawiązuje do przyłączenia się Polskiego Stronnictwa Ludowego do Koalicji Europejskiej, w której znajdują się m.in. Nowoczesna, SLD i Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej. Wielu polityków z tych partii wprost opowiada się m.in. za legalizacją "małżeństw homoseksualnych".

Pod wpisem znalazło się wiele negatywnych komentarzy internautów, którzy sprzeciwiają się wykorzystywaniu danych podanych przez Światową Organizację Zdrowia w takim kontekście. Jednym z krytyków wpisu jest wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej.

– Uwaga, uwaga, WHO alarmuje. U działaczy PiS na Podkarpaciu wystąpiła epidemia zaniku mózgu. Choroba wydaje się być nieuleczalna – skomentował ostro Paweł Rabiej.