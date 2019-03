Watchdog Polska składa skargę sądową na Wiosnę Biedronia. Partia odpowiada

Sieć Obywatelska Watchodg Polska zaskarżyła Wiosnę Roberta Biedronia do sądu administracyjnego. Chodzi o jawność finansowania – formacja nie udzieliła instytucji odpowiedzi, skąd czerpie środki, a miała na to dwa tygodnie. Po złożeniu skargi partia w końcu zobowiązała się odpowiedzieć do 10 marca 2019.

„Robert Biedroń wielokrotnie podkreślał, że program jego nowej partii «odmienia jawność przez wszystkie przypadki»” – zauważa Watchdog w komunikacie dotyczącym skargi. Sieć przypomina w nim, że 12 lutego wnioskowała do partii Wiosna o ujawnienie informacji nt. wyciągów i historii rachunków bankowych oraz o wszystkich wydatkach partii od jej założenia. Watchdog zaznacza, że od 12 lutego nie otrzymał odpowiedzi od Wiosny. „Dlatego też, tak jak w przypadku innych partii politycznych, złożyliśmy skargę na bezczynność do sądu administracyjnego” – oświadczyła organizacja. Po kilku godzinach poinformowała jednak, że po umieszczeniu komunikatu otrzymała w końcu odpowiedź Wiosny. Partia ma ujawnić źródła finansowana do 10 marca 2019 roku. Wiosna powstała 3 lutego 2019 roku. Konwencja założycielska odbyła się w warszawskiej hali Torwar, miała amerykański charakter. Już wtedy pojawiły się pytania i wątpliwości, skąd nowe ugrupowanie zdobyło wystarczające środki na tak kosztowną imprezę. Założyciel konsekwentnie twierdzi, że finansuje działalność Wiosny z datków swojego elektoratu.

