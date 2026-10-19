Amerykanie nie chcą Brauna w rządzie? Polityk PiS przecina spekulacje

PiS wyklucza koalicję z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna, o czym wielokrotnie mówił prezes partii Jarosław Kaczyński.

Z kolei prezydent Karol Nawrocki powiedział w niedawnym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej", że "Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna ma swoją reprezentację w parlamencie". – Jest siłą polityczną, która według sondaży ma poparcie części Polaków, więc należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce – powiedział.

Pytany o zarzuty o związki prorosyjskie wobec Korony, prezydent zauważył, że są takie zarzuty.

– Z drugiej strony mamy dziś premiera, który ściskał się z Władimirem Putinem. Panie redaktorze, rzeczywiście pan diagnozuje pewne kontakty, ale ja patrzę w innym kierunku i widzę premiera, który mówił, żebyśmy współpracowali z Rosją taką, jaka jest – zwrócił uwagę.

Według wszystkich niedawnych sondaży bez Konfederacji Korony Polskiej nie da się stworzyć rządu po wyborach parlamentarnych w 2027 roku.

Amerykanie nie chcą Brauna w rządzie? Bielan przecina spekulacje

Adam Bielan, europoseł PiS, który ma dobre kontakty w Białym Domu, był pytany w poniedziałek w Radiu ZET, czy to Amerykanie nie życzą sobie Grzegorza Brauna w przyszłym rządzie.

– Żadna ambasada nie powinna wybierać w Polsce rządu. Te czasy już minęły. Nigdy żaden Amerykanin mi nic nie powiedział na temat pana Brauna i nie będą nam dyktować, jak będzie wyglądała kolejna koalicja rządowa – odpowiedział.

Bielan wytyka Braunowi "prorosyjską postawę"

Adam Bielan podkreślił przy tym, że PiS ma "swój bardzo krytyczny stosunek do Grzegorza Brauna i nie ma nic wspólnego z postawą Amerykanów, tylko z jego prorosyjską postawą".

– Jest bardzo dużo wyborców, niestety, którzy głosowali na Brauna w pierwszej turze wyborów prezydenckich, którzy deklarują w sondażach wciąż głosowanie na niego. Mam nadzieję, że zmienią zdanie przed wyborami parlamentarnymi – dodał.

Zdaniem europosła PiS "partia Grzegorza Brauna jest partią prorosyjską, partią, która chce odbudowywać Gazociąg Północny, która chce, żeby Polska, niczym Schnepf i Sikorski, którzy to pierwsi proponowali, dołączyła do konsorcjum Nord Stream". – Proponuje rzeczy, które są wbrew polskiej racji stanu – powiedział.

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