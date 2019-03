Jaki: Jest jedno pole największego hejtu. Nazywa się Sok Z Buraka

– Jest jedno pole największego hejtu w Polsce, które popsuło debatę publiczną. Nazywa się Sok z buraka, gdzie kłamią od rana do wieczora – mówił Jaki w programie „Kawie na ławę” TVN24.

Polityk został zapytany o ostatni program "Superwizjera", który był poświęcony internetowym "trollom" tworzącym fake newsy. Jednym z takich kont, nad którymi pochylili się dziennikarze TVN jest profil "Wspieram PiS". Poruszono również temat innych "prawicowych" portali.

– Gdybym chciał rzetelnie ocenić to, co wczoraj pokazał „Superwizjer”, to obawiam się, że to musiałoby się skończyć kolejną, osobną dyskusją, bo to ręce opadają – stwierdził Patryk Jaki.