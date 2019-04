Wracają rozmowy ws. strajku nauczycieli. Dojdzie do porozumienia?

Szef ZNP Sławomir Broniarz podkreślił wczoraj, że liczy, że rozmowy z przedstawicielami rządu zakończą narastający kryzys. W przeciwnym razie jednak nauczyciele przystąpią do strajku. – Gotowi jesteśmy do rozmów 24 godziny na dobę – zapewnił.

– Do 8 kwietnia mamy tydzień. Tydzień na negocjacje – tłumaczył szef ZNP. Podczas wczorajszej konferencji Broniarz przekazał, że niemal 80 proc. szkół i przedszkoli zapowiedziało, że poprze strajk.

"Przedstawimy konkretne rozwiązańa"

Tymczasem wicepremier Beata Szydło zapowiedziała kilka dni temu w studiu Polsat News, że na początku tego tygodnia rząd przedstawi konkretne rozwiązanie. – Wierzę, że jednak nauczyciele będą za swoimi uczniami – mówiła wicepremier.

Szydło krytykował też w rozmowie ze stacją obecny system wynagrodzeń nauczycieli. – Ktoś kto nie orientuje się, jak są skonstruowane wynagrodzenia nauczycieli, może nie wiedzieć, że na wynagrodzenia składa się bardzo dużo dodatków i różnego rodzaju innych pieniędzy. Jeżeli to przeliczymy to średnio wychodziłoby prawie 2,4 tys. złotych na etat przeliczeniowy. W skali roku dawałoby to 17 mld złotych. Natomiast wynagrodzenia nauczycieli wzrastają od ubiegłego roku. To będzie już trzecia część podwyżki. Średnio złożą się one 570 złotych (...) Tę odwagę trzeba mieć. Tu musi być współpraca rządu i związków zawodowych – dodała.

Szydło o strajku nauczycieli: Przedstawimy konkretne rozwiązania

