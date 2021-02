Plebiscyt "Książka Roku 2020" trwa. Ale bez książki Ziemkiewicza

"Obecnie portal lubimyczytać.pl i Allegro robią konkurs na najlepszą książkę 2020 r. W kategorii publicystyka nie ma »Chama niezbuntowanego« Ziemkiewicza ale jest »To jest wojna« Suchanow. Jakie jest kryterium wyboru? Czy można gdzieś zestawić sprzedaż obu tytułów?" – zastanawia jeden z zaskoczonych internautów.

Dlaczego w plebiscycie zabrakło książki Rafała Ziemkiewicz?

Tajemnicze kryteria

"Przez cały luty można oddawać głosy w Plebiscycie Książka Roku 2020. Wśród nominowanych znajdują się książki 93 polskich i 147 zagranicznych autorów (...) Czytelnicy wybiorą najlepsze literackie tytuły w 13 kategoriach, a także wskażą fundacje i stowarzyszenia, które otrzymają ćwierć miliona złotych wsparcia od Allegro" – czytamy na stronie lubimyczytac.pl.

Jak podano w serwisie, nominowane książki zostały wybrane spośród wszystkich książek zamieszczonych w serwisie, które zostały wydane w 2020 r.

"Podczas nominacji książek zespół lubimyczytać.pl brał pod uwagę:



– w pierwszej kolejności popularność książki w serwisie lubimyczytać.pl w tym:



liczbę ocen i opinii Użytkowników serwisu,

wartość średniej oceny książki wystawionej przez wszystkich Użytkowników od momentu wydania książki do dnia 31.12.2020,

aktywność Użytkowników wokół danego tytułu (liczba wzmianek tytułu w dyskusjach),

– w drugiej kolejności:



liczbę nagród przyznanych danej książce w Polsce i za granicą,

liczbę publikacji na temat danej książki w mediach ogólnopolskich i światowych,

popularność danej książki na rynku mierzoną na podstawie miejsc w zestawieniach w ogólnoświatowych mediach,

wartość literacką i artystyczną, na podstawie subiektywnej opinii zespołu oceniającego"

– czytamy dalej na stronie lubimyczytać.pl.

Jak jednak zwrócił uwagę jeden z internautów, odnosząc się do przytoczonych kryteriów, książka "Cham niezbuntowany" otrzymała znacznie więcej ocen i opinii niż np. uwzględniona w plebiscycie książka Klementyny Suchanow (obecnie jest to 495 ocen i 108 opinii w stosunku do 181 ocen i 45 opinii).

W styczniu książka Ziemkiewicza została uznana przez internautów za najlepszą książkę historyczną minionego roku; głosowanie odbyło się w ramach plebiscytu "Historia Zebrana". Wg badania ScanBook Nielsena „Cham niezbuntowany” był natomiast 10. najlepiej sprzedającą się w Polsce książką.

"Nie można robić takich zestawień, bo:

1. Okaże się, że książki Suchanow cieszą się podobnym zainteresowaniem co książki Michnika.

2. Okaże się, że RAZ nie jest prawicowym dziennikarzem, a poczytnym autorem.

A tego byśmy nie chcieli, prawda" – skomentował sytuację inny internauta.

"Pt lewacy z »zespołu portalu lubimyczytac.pl słusznie uznali, że jeśli pozwolić ludziom głosować na moją książkę, to ona wygra (w końcu – nr 1 pod względem sprzedaży w publicystyce 2020). Szkoda tylko, że w antyziemkiewiczowską hucpę już proces drugi weszło Allegro" – odniósł się do sytuacji sam pisarz.

Ziemkiewicz: Nie spodziewałem się, że moi wrogowie są tak głupi