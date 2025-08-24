Uroki prowincji

Z tym większą nieufnością wziąłem do ręki „Tu i tam” Huberta Klimko-Dobrzanieckiego z 80 felietonami mającymi swój pierwodruk we wrocławskiej „Odrze” w latach 2012–2023. Powiedzieć, że spotkała mnie miła niespodzianka, to nic nie powiedzieć.

Oczywiście nie jest „Tu i tam” wzorcem z Sèvres i niektóre z autorskich szajb mogą co bardziej niecierpliwych odbiorców literatury zdrzaźnić. No bo ile można czytać o kolejach, knajpach, których próżno szukać pod dawnymi nazwami, czy przepisach na królika, w dajmy na to śmietanie? Ale może to właśnie jest w tych tekstach najfajniejsze, co piszę z przekonaniem, choć króliczego mięsa nie trawię.