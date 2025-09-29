"Jakie piękne samobójstwo". Już dziś spotkanie autorskie z Rafałem Ziemkiewiczem!

Rafał A. Ziemkiewicz to pisarz, publicysta "Do Rzeczy" i komentator życia politycznego, obecny w mediach od ponad czterech dekad. Jest autorem wielu książek i artykułów, które regularnie stają się przedmiotem debaty publicznej.

Jedną z najczęściej dyskutowanych jego publikacji było "Jakie piękne samobójstwo" – książka o historii II Rzeczypospolitej, o jej sukcesach i błędach, a także o mechanizmach, które doprowadziły do klęski w 1939 roku. Teraz tytuł ten wraca w nowym wydaniu, przygotowanym przez Fabrykę Słów, wzbogaconym o dodatkowe analizy i odniesienia do współczesności.

"Jakie piękne samobójstwo" nie analizuje alternatywnych scenariuszy działań Polski w 1939 roku – ani porozumienia z Hitlerem, ani kapitulacji po klęsce wrześniowej, ani odstąpienia od akcji "Burza". Porusza ona znacznie głębszą i ważniejszą kwestię: zdolność Polaków do samodzielnego bytu państwowego. Wydanie drugie, zaktualizowane o najnowsze ustalenia historyków, podkreśla wpływ wzajemnej nienawiści obozów politycznych na upadek wolnej Polski. Kluczowym aspektem jest tu teza, że polityczne zacietrzewienie i wewnętrzna "wojna polsko-polska" dominowały nad strategicznymi działaniami międzynarodowymi, co ostatecznie doprowadziło do tragicznych konsekwencji dla Polski, w tym zdrady ze strony zachodnich aliantów.

Spotkanie autorskie z Rafałem A. Ziemkiewiczem odbędzie się w poniedziałek, 29 września w Kawiarni Agere Contra (Warszawa, ul. Chłodna 2/18). Transmisja będzie dostępna od godz. 18:15 na kanale Blogpressportal na YouTube (link poniżej). Organizatorem wydarzenia jest Klub Ronina.

