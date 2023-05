Dołącz do naszego zespołu! Portal DoRzeczy.pl szuka dziennikarza

Portal DoRzeczy.pl w swojej nowej odsłonie działa od kilku lat. Relacjonujemy wszystko to, co najważniejsze w Polsce i na świecie. Czyta nas kilka milionów osób miesięcznie. Jesteśmy największym portalem konserwatywnym w Polsce. Nie spoczywamy jednak na laurach i cały czas się rozwijamy. W związku z tym, szukamy kolejnych dziennikarzy do pracy na portalu DoRzeczy.pl.

Chcesz być częścią naszego zespołu? Chcesz razem z nami informować o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie? Interesujesz się polityką i żyjesz bieżącymi wydarzeniami społeczno-politycznymi? Szukasz nowych wyzwań? Wyślij nam swoje CV!



Odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia. Nie szukamy terenowych korespondentów, ani felietonistów. Nie interesuje nas także "luźna" współpraca. Poszukujemy dziennikarzy wyłącznie do pracy na portalu internetowym.

Wymagamy:

• doświadczenia w pisaniu (najlepiej jako dziennikarz internetowy),

• lekkiego pióra oraz doskonałej znajomości języka polskiego,

• wiedzy o Polsce i świecie współczesnym (zwłaszcza na tematy polityczne),

• umiejętności szybkiego wyszukiwania i pozyskiwania informacji,

• gotowości do ciężkiej i wymagającej pracy,

• umiejętności pracy pod presją czasu, odporności na stres,

• kreatywnego zaangażowania w pracę zespołu,

• mile widziana znajomość CMS oraz SEO,

• docenimy też znajomość języków obcych

Oferujemy:

• dużo ciężkiej, ale interesującej pracy w jednej z najlepszych redakcji w Polsce,

• dużą samodzielność działania,

• możliwość pracy zdalnej,

• szansę na długofalowy rozwój,

• przyjazną atmosferę pracy.



CV i list motywacyjny oraz przykłady tekstów informacyjnych prosimy wysyłać na praca@dorzeczy.pl. Odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia. Zastrzegamy sobie prawo do zatrudnienia na okres próbny.



