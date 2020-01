Franciszek mocno szarpnięty przez kobietę. Ostra reakcja papieża

Do zdarzenia doszło w bazylice watykańskiej po nieszporach. Wieczorem papież poszedł na plac, by obejrzeć stojącą tam szopkę. Witał się z setkami wiernych.

Gdy już zamierzał oddalić się od zgromadzonych ludzi, jedna z kobiet szarpnęła go za rękę i mocno przyciągnęła z powrotem. Na twarzy Ojca Świętego pojawił się grymas bólu i złości. Franciszek odwrócił się w stronę kobiety i uderzył ją kilka razy w rękę, by uwolnić się z kurczowego uścisku. Nagranie, które obiegło internet, zarejestrowało, że papież powiedział coś do kobiety z oburzeniem, a następnie rozzłoszczony odszedł od zgromadzonych.