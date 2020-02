Holandia: Rządowy raport doprowadzi do szerszego dostępu do eutanazji?

Raport przygotowała komisja pod przewodnictwem Jeroena van Wijngaardena z partii VVD. Z dokumentów wynika, że około 10 000 osób w wieku 55. i więcej lat nie ma ochoty już dłużej żyć i życzy sobie eutanazji. To 0,18 proc. całej grupy wiekowej.

"Nie ma wątpliwości, że jest to poważny problem społeczny zarówno dla tego rządu, jak i społeczeństwa (...) musimy zrobić wszystko, aby pomóc tym ludziom odnaleźć sens i chęć życia" – napisał w liście do posłów holenderski minister zdrowia Hugo de Jonge.

Serwis lifesitenews.com wskazuje, że sprawa eutanazji może doprowadzić do podziałów w koalicyjnym rządzie, w skład którego wchodzą chadecy i liberalne partie polityczne.

W sferze politycznej lewacka partia D66 naciska, aby dać szeroki dostęp do śmiercionośnej pigułki. D66 jest członkiem koalicji, która obecnie stanowi większość w holenderskim parlamencie. Rzecznik partii powiedział, że rząd działa zbyt wolno w celu zapewnienia "ulepszonych środków kończących ludzkie życie". W lutym partia ma przedstawić zmiany w prawie dotyczące tego zagadnienia. Miałyby one pozwolić osobom powyżej 75. roku dokonać eutanazji bez warunków.

Nawet jeśli parlamentarzyści Związku Chrześcijańskiego zagłosują przeciwko propozycji ws. eutanazji D66, projekt ustawy może zostać przyjęty głosami partii mniejszościowych. Skutkiem może być upadek obecnego rządu, jeśli dojdzie do rozpadu obecnej koalicji rządowej.

Eutanazja jest legalna w Holandii od 2002 roku, pod pewnymi warunkami. Obecnie holenderskie prawo zezwala na eutanazję, gdy cierpienie pacjenta jest nie do zniesienia bez perspektyw poprawy, pod warunkiem, że decyzja o śmierci jest dobrowolna. Z technicznego punktu widzenia pacjenci w wieku poniżej 12 lat nie kwalifikują się do dobrowolnej eutanazji. Lekarze mogą jednak zakończyć życie dzieci poniżej 12. roku życia, u których zdiagnozowano niekontrolowane i nie do zniesienia cierpienie oraz za zgodą rodziców.