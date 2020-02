Czarzasty: Świat Kidawy-Błońskiej jest śmierdzący i zatęchły

Czarzasty stwierdził w RMF FM, że istnieją dwa główne podziały: obóz związany z prezydentem Andrzejem Dudą i obóz, który nazwał "anty-Dudą".

– I w tym drugim znowu są dwa światy: jeden, lewicowy, który reprezentuje pan Biedroń, a drugi świat to są wszystkie odcienie prawicy. To jest taki świat dla mnie trochę śmierdzący, zatęchły – tłumaczył przewodniczący SLD.

Polityk, który tak jak Małgorzata Kidawa-Błońska jest wicemarszałkiem Sejmu, skrytykował kandydatkę KO na prezydenta w sprawie zmiany zdania o ustawie aborcyjnej. Ostatnio Kidawa-Błońska wypowiadała się przychylniej na temat liberalizacji prawa do aborcji.

– To też jest zatęchłe, to zmienianie zdania. Niech pan zobaczy, co PO robi z wiekiem emerytalnym - najpierw podniosła, teraz zmienia zdanie. Co robi z 500+? Najpierw jesteśmy przeciw, teraz za. To nie jest zatęchłe? Jednakowe mundurki ma polska prawica i jej odcienie, Biedroń ma inny – przekonywał Czarzasty.

Zapowiedział, że kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń będzie do końca marca jeździł po Polsce i odwiedzał cztery powiaty dziennie. – Każdemu życzę, żeby był w przeciągu 3 tygodni w 80 powiatach, tak jak będzie Robert – stwierdził szef SLD.