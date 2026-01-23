To zaniepokoi Tuska. Jest nowy sondaż

Jak wynika z danych CBOS-u, poparcie dla gabinetu Donalda Tuska utrzymuje się w styczniu na stabilnym poziomie. Za polityką rządu opowiada się 33 proc. badanych (bez zmian względem grudniowego badania), ale 42 proc. wyraża swój krytyczny stosunek (również bez zmian). Z kolei 22 proc. respondentów deklaruje obojętność wobec Rady Ministrów (spadek o 1 pkt proc. wobec grudnia). Odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało 3 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.).

Polacy bez ogródek o pracy rządu

Stabilne oceny przeważały również, jeśli chodzi o wyniki pracy rządu. Pozytywnie aktywność obecnego gabinetu dobrze oceniło 37 proc. badanych (ten sam wynik, co w poprzednim miesiącu), a negatywnie – aż 51 proc. (spadek o 1 pkt proc.). Brak sprecyzowanej opinii na temat efektu pracy Rady Ministrów wyraziło 12 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.).

Stałość ocen zauważono również w przypadku premiera Donalda Tuska. Satysfakcję z faktu, iż to właśnie lider Koalicji Obywatelskiej jest szefem rządu wyraziło 36 proc. badanych, czyli dokładnie tyle samo, co w grudniu i listopadzie ubiegłego roku.

Z pełnienia funkcji prezesa Rady Ministrów przez Donalda Tuska niezadowolonych jest natomiast 53 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego sondażu.

Z kolei 11 proc. badanych nie ma jednoznacznej opinii w tej sprawie.

Nowy sondaż. KO straci władzę

Z kolei Koalicja Obywatelska utrzymuje wyraźną przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością. Na tym jednak koniec dobrych dla partii Donalda Tuska informacji. Gdyby bowiem wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, ugrupowanie to straciłoby władzę.

Wyniki badania wskazują, że największym poparciem Polaków wciąż cieszy się Koalicja Obywatelska. Chęć oddania na nią głosu zadeklarowało 31,2 proc. respondentów. To o,3 pkt. proc. mniej w porównaniu z poprzednim, listopadowym pomiarem tej pracowni. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, które cieszy się poparciem na poziomie 27,3 proc. Partia Jarosława Kaczyńskiego odnotowała taki sam spadek jak KO. Ostatnie miejsce podium należy do Konfederacji, którą popiera 12,8 proc. ankietowanych. To jednak spadek o 1,3 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem.

Dalej znalazła się Lewica – z wynikiem 6,8 proc. (spadek o 0,2 pkt proc.). Ugrupowanie Włodzimierza Czarzastego wyprzedziło tym samym Konfederację Korony Polskiej. Partia Grzegorza Brauna uzyskała w badaniu 6,6 proc. (spadek o 0,7 pkt. proc.).

