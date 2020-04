Wydłużenie kadencji Dudy? Kosiniak-Kamysz podał warunek

Porozumienie Jarosława Gowina proponuje wydłużenie kadencji prezydenta Dudy o dwa lata (już bez możliwości reelekcji), żeby uniknąć wyborów w maju. Kosiniak-Kamysz był pytany, czy PSL poprze ten pomysł.

– Chętnie porozmawiam o koncepcji Jarosława Gowina. Jesteśmy umówieni razem z Pawłem Kukizem, spotkamy się z Jarosławem Gowinem – powiedział szef ludowców. Zastrzegł, że wydłużenie kadencji Dudy o dwa lata to za dużo. – O roku czasu możemy rozmawiać – dodał.

Szef PSL oświadczył, że w sprawie wyborów prezydenckich 10 maja jego partia stoi na stanowisku, iż głosowanie powinno się odbyć w bezpiecznym terminie. Według ludowców – za rok.

– Rok czasu, o tym możemy dyskutować, to jest nasza wyciągnięta ręką, choć najprostszym pomysłem jest wprowadzenie tego, co dzisiaj występuje, tzn. ustawowe działanie na bazie konstytucji, stan klęski żywiołowej. Ja lubię proste rozwiązania, bo one przeważnie są dobre – stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Skrytykował też PiS za dążenie do przeprowadzenia wyborów 10 maja. – Partia władzy nie kieruje się dzisiaj bezpieczeństwem i dobrem obywateli, tylko komfortem aparatu władzy – ocenił.

