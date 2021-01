Facebook i Twitter blokują konta Trumpa

Facebook i Twitter zdecydowały się zablokowanie kont prezydenta Donalda Trumpa w związku z wczorajszymi zamieszkami w Waszyngtonie.

Twitter poinformował, że tymczasowa blokada (na 12 godzin) może zostać przedłużona.

Powodem takie decyzji, zdaniem administratorów serwisu, jest łamanie przez prezydenta zasada serwisów społecznościowych.

Wcześniej Facebook i Twitter zablokowały kilka wpisów Trumpa, dotyczących wydarzeń na Kapitolu.

Dramatyczne wydarzenia na Kapitolu

We wtorek zwolennicy Donalda Trumpa oblegali Kapitol. Posiedzenie Kongresu w sprawie wyborów prezydenckich zostało przerwane. Protestujący wbiegli do sali obrad Izby Reprezentantów, w tym na mównicę, oraz do biura przewodniczącej tej izby Nancy Pelosi. Część z nich była uzbrojona.

W trakcie zamieszek jedna osoba na Kapitolu została postrzelona. Kilka godzin temu amerykańskie media podały, że kobieta zmarła. Rannych zostało jeszcze kilka osób, jednak ich stan jest stabilny.

Sytuacja została opanowana około północy, czasu polskiego. W Waszyngtonie wprowadzono godzinę policyjną.

