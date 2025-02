Musk poparł Jakiego, a jak to przedstawił Onet? Polityk PiS oburzony

W listopadzie 2023 r. Parlament Europejski poparł wniosek o uchylenie immunitetów ówczesnym europosłom Zjednoczonej Prawicy: Beacie Kempie, Beacie Mazurek, Patrykowi Jakiemu i Tomaszowi Porębie. Powód? Chodziło o polubienie na Twitterze (obecnie platforma X) spotu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości z kampanii samorządowej w 2018 r. Materiał dotyczył zagrożeń związanych z napływem nielegalnych imigrantów do Europy.

O uchylenie immunitetów eurodeputowanym wnioskował do polskiego sądu założyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych Rafał Gaweł, zarzucając "nawoływanie do nienawiści". Patryk Jaki podkreślał, że sprawa ma charakter polityczny. "Chcą nas posadzić z art. 256 Kodeksu karnego na trzy lata więzienia i przez skazanie – zakazać kandydowania w wyborach. Za bardzo im przeszkadzamy w UE" – alarmował europarlamentarzysta.

Do słów Patryka Jakiego na temat cenzury w PE odniósł się miliarder i bliski współpracownik prezydenta USA Donalda Trumpa Elon Musk. "To szaleństwo. Proces za polubienie wpisu! Dzięki Bogu, że Ameryka ma pierwszą i drugą poprawkę" – napisał właściciel m.in. Tesli i X. Pierwsza poprawka do amerykańskiej konstytucji zakazuje ograniczania wolności religii, prasy, słowa, petycji i zgromadzeń, a druga uznaje się, że obywatelom Stanów Zjednoczonych przysługuje prawo do posiadania i noszenia broni.

Jaki i Kaleta uderzają w Onet

Patryk Jaki i Sebastian Kaleta z PiS zwracają jednak uwagę na nietypowy sposób przekazania tej informacji przez niektóre liberalne media. Onet, jeden z największych serwisów w Polsce, do teksu o Musku dał tytuł, który sugerował, że miliarder nazwał "szaleństwem" działania europosła PiS, a nie że go wsparł.

"Żebyście przypadkiem nie dowiedzieli się, że Elon Musk stanął w obronie Patryka Jakiego stwierdzając, że szaleństwem jest możliwość ukarania za polubienie wpisu, to Onet tak zmanipulował sytuację żeby wyglądało na to, że Musk uznał słowa Jakiego za szaleństwo. Tak właśnie kłamią" – napisał wyraźnie oburzony Kaleta.

Również sam Jaki skomentował sytuację. "Media 3RP są doskonałe. Większość z nich zrobiła taki tytuł, jakby to Musk zaatakował mnie a było dokładnie na odwrót. Sam siebie przeszedł jak zwykle Onet, który napisał: “rzekomo mu grożą 3 lata więzienia”. Nie rzekomo. Sprawa jest w sądzie – wystarczy 1 minuta w google, aby to ustalić. Po co tak kłamać?" – napisał polityk.

