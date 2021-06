Triumwirat w PO? Pomaska wskazała dwóch najsilniejszych polityków na polskiej scenie

W czwartek ma dojść do spotkania Rafała Trzaskowskiego z Donaldem Tuskiem. Z kolei 3 lipca ma się odbyć posiedzenie Rady Krajowej PO z udziałem byłego premiera. O kwestie powrotu współtwórcy i wieloletniego lidera PO na polską scenę polityczną oraz roli, jaką będzie pełnił wobec tego obecny przewodniczący partii Borys Budka, Konrad Piasecki pytał na antenie TVN 24 poseł PO Agnieszkę Pomaską.

Budka nie podjął jeszcze decyzji

Polityk została zapytana, czy Budka rozważa ustąpienie z funkcji. – Prowadzimy różnego rodzaju rozmowy. Ja też sama wprost z Borysem o tym, co dalej, co przed nami rozmawiam. I tak, rozważa to. Natomiast takiej decyzji ostatecznej nie podjął. Zadałam mu to pytanie. Rozmawialiśmy też w kontekście sobotniej Rady Krajowej i tych różnych artykułów, które są w gazetach, które są częściowo prawdziwe, częściowo nieprawdziwe. Na pewno nieprawdziwe jest to, że wszystko wiadomo, jest jakieś wielkie porozumienie i następuje wielka zmiana. Takiej decyzji na pewno nie ma. Różne rozmowy się toczą i będą toczyły się do piątku, jak nie do soboty – mówiła Agnieszka Pomaska.

– Od podejmowania w ogóle decyzji w pierwszej kolejności jest Zarząd Krajowy. Oczywiście Zarząd Krajowy przed samą Radą Krajową powinien się odbyć, natomiast do tej pory takiego komunikatu nie było. Zwrócę uwagę na to, że w Platformie jest wielu prominentnych polityków, którzy też są gotowi do takiej szczerej, otwartej rozmowy o przyszłości PO. Mamy przecież Rafała Trzaskowskiego, który jest ogromnym kapitałem Platformy. Na pewno w tym gronie Rafał Trzaskowski, Donald Tusk, Borys Budka, powinno się po prostu rozstrzygnąć. I mówię rozstrzygnąć w takich kategoriach pozytywnych. Tzn. nie wyobrażam sobie, żeby dla kogoś tutaj nie wystarczyło miejsca – mówiła polityk PO.

– Mam wiedzę taką, że ustalenia są po prostu przed nami. W sobotę jest Rada Krajowa, ale nie ma jeszcze scenariusza na tę Radę Krajową, dlatego że rozmowy w gronie przede wszystkim Rafał Trzaskowski, Donald Tusk, no bo chyba nie ma dzisiaj nikt wątpliwości, że to są dwie najsilniejsze osoby w polskiej polityce w ogóle – powiedziała Agnieszka Pomaska

Triumwirat w Platformie Obywatelskiej?

Wszystko wskazuje na to, że czeka nas powrót Donalda Tuska do polskiej polityki. Jakie miejsce w strukturach PO zajmie były premier?

– Chodzi i zaskoczenie opinii publicznej. Donald Tusk ma zostać twarzą projektu i jego mentorem, Borys Budka zajmie się strukturami i bieżącym zarządzaniem partią, a Rafał Trzaskowski zostanie oficjalnym kandydatem na premiera – mówi informator portalu wPolityce.pl

Rozmówcy serwisu dodają, że triumwirat oczywiście od początku będzie konstrukcją kruchą, bo narażoną na starcie ambicji Tuska i Trzaskowskiego: – Ale na dzisiaj uznano, że warto to ryzyko podjąć, daje szansę na złapanie oddechu i oddala ryzyko zdominowania opozycji przez formację Hołowni.

Trzaskowski kontra Tusk

Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza", Tusk i Trzaskowski mają rozmawiać w czwartek, czyli jeszcze przed posiedzeniem rady krajowej. Stronnicy Rafała Trzaskowskiego wiele sobie obiecują po tym spotkaniu. – W przeszłości Tusk mówił Trzaskowskiemu: „To ty jesteś obecnie popularniejszy w kraju niż ja i od ciebie zależy przyszłość opozycji, ja mogę tylko pomóc". Teraz nagle okazuje się, że to Tusk może zostać przewodniczącym PO. Mam nadzieję, że podczas tego spotkania obaj liderzy uzgodnią warunki współpracy – mówi "GW" członek kierownictwa partii, stronnik Trzaskowskiego.

Informator przypomina, że kilka miesięcy temu Rafał Trzaskowski miał propozycję, by objąć stanowisko przewodniczącego PO. Nie zdecydował się na to, zachował lojalność wobec Borysa Budki, którego wsparł. – A teraz Budka sam rezygnuje na rzecz Tuska, czy to lojalne? – pyta nasz rozmówca.

Czytaj też:

Budka zrezygnuje? Jest komentarz TrzaskowskiegoCzytaj też:

Siemoniak: Jest determinacja Tuska do powrotu do polskiej polityki