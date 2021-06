Budka zrezygnuje? Jest komentarz Trzaskowskiego

Poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras był w poniedziałek gościem Marcina Fijołka w programie "Graffiti" na antenie Polsat News. W rozmowie pojawił się wątek powrotu Tuska do polityki krajowej. Czy ten serial będzie miał finał w tym tygodniu? – Nie wiem, czy w tym tygodniu jest finał. Nie znam planów Donalda Tuska – przyznał.

Sławomir Nitras dodał jednak, że przyjmuje do wiadomości zmianę postawy Borysa Budki, która jest zaskoczeniem. – Wydaje mi się, że nosi się on z zamiarem rezygnacji (z funkcji szefa partii - red.). To na nowo otwiera sytuację w formacji – powiedział polityk.

Odejście Budki?

Do tych doniesień odniósł się Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. – Jeżeli rzeczywiście potwierdzą się te doniesienia, że Borys Budka ewentualnie nosi się z zamiarem rezygnacji ze swojej funkcji, to wtedy oczywiście będziemy mieli do czynienia z zupełnie nową rzeczywistością. Wtedy oczekuję, że będziemy mieli również jasne deklaracje co do aspiracji Donalda Tuska i moich. Ale na razie poczekajmy na fakty, bo w tej chwili mamy do czynienia z doniesieniami medialnymi, z których duża część nie ma nic wspólnego z rzeczywistością – mówił polityk na konferencji prasowej.

Mówiąc o ewentualnym powrocie Donalda Tuska do polityki, Trzaskowski stwierdził, że jeżeli były premier będzie chciał wspierać opozycję, to "można się z tego tylko i wyłącznie cieszyć". – Natomiast na razie mamy mnóstwo szumu medialnego. Na razie nie ma żadnych faktów. Przewodniczącym PO jest Borys Budka. Ja jestem lojalny w stosunku do swojego przewodniczącego– mówił Rafał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy stwierdził jednocześnie, że bez silnej Platformy Obywatelskiej opozycji nie uda się pokonać Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie apelował jednak o jak najszersze porozumienie.

Czytaj też:

Schetyna: Znalazłem sposób na pokonanie PiSCzytaj też:

"Grzechy Platformy". Gawkowski o powrocie Tuska